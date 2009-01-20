Ющенко и Лукашенко подпишут 4 важных документа

В Чернигове проходит двусторонняя встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Для меня большая честь поздравить Президента Беларуси, и в его лице приветствовать дружеский соседский народ Беларуси – народ, с которым у нас большое историческое прошлое и чрезвычайно активная сегодняшняя жизнь», – сказал В.ЮЩЕНКО в начале встречи.

Президент особо отметил важность для Украины сохранения с Беларусью добрососедских дружеских отношений высокого статуса, с крепкими связями.

Глава государства, в частности, отметил, что сегодня в двусторонних отношениях двух стран нет никаких серьезных проблем. В то же время В.ЮЩЕНКО отметил актуальные вопросы для обсуждения в таких сферах как энергетика, торговля, нефтеперерабатывающая отрасль, транспортная сфера.

Президент Украины также хорошо оценил динамику торговых отношений двух стран на протяжении последнего года, напомнив, что за год она выросла более чем на 70%.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, это свидетельствует о значительном потенциале, который еще можно оптимизировать в развитии отношений между государствами. «Нам нужна государственная политика как с одной, так и с другой стороны», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины отдельно отметил, что по итогам сегодняшней встречи стороны будут иметь возможность подписать 4 важных документа межгосударственного значения.

Со своей стороны Президент Республики Беларусь также подчеркнул, что между Беларусью и Украиной никогда не было проблем, в том числе на уровне так называемой «народной» дипломатии, то есть отношений между гражданами наших государств. Он отдельно отметил хорошие пограничные отношения между двумя странами и выразил убеждение, что они и в дальнейшем будут поддерживаться на таком же высоком уровне.

Президент Беларуси, кроме того, акцентировал внимание на значительных усилиях, которые прилагаются с обеих сторон для развития региональных отношений.

А.ЛУКАШЕНКО также согласился со своим украинским коллегой по поводу положительной торговой динамики, отметив ее сбалансированный характер для обеих стран. «Это нужно нам сохранить – это очень важно», – подчеркнул он.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что в ходе встречи стороны готовы обсудить ряд актуальных вопросов, которые нуждаются в решении. Речь идет, в частности, о ряде энергетических предложений.

Говоря о последствиях мирового финансового кризиса на экономику всех государств, Президент Беларуси отметил: «Мы должны из этой ситуации выйти более крепкими».

А.ЛУКАШЕНКО высоко оценил подготовленные к подписанию двусторонние документы. Он также заверил В.ЮЩЕНКО, что главу Украинского государства ожидают в Минске с визитом в любое удобное для него время.