Главное на 20 января (день)

Главная новость первой половины сегодняшнего дня касается газовой ситуации. В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину цена на газ для украинских потребителей рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Компания отмечает, что впервые во взаимоотношениях России и Украины в газовой сфере стала применяться общепринятая европейская формула цены, которая уже действует со всеми покупателями российского газа.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. Объем транзита газа через Украину в 2009 году составит до 120 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

Контракт на транзит газа по территории Украины и контракт на его поставку потребителям Украины заключены с 2009 по 2018 год включительно и будут действовать независимо друг от друга.

«Все это создает дополнительные гарантии того, что ситуация с прекращением транзита газа через Украину европейским потребителям больше никогда не повторится», – отмечается в сообщении.

Сегодня в 5 часов 50 мин. «Газпром» направил в Объединенное диспетчерское управление НАК «Нафтогаз Украины» (ОДУ) первую заявку на транзит 99,2 млн. куб. м газа в сутки с 10.00 через ГИС «Суджа», которая уже была подготовлена для подачи газа и находилась под рабочим давлением с 13 января.

После уточнения заявок европейских и украинских потребителей в ОДУ была направлена вторая заявка на поставку в направлении Украины 423,8 млн. куб. м газа в сутки (вторая заявка включает в себя первую). Из них на экспорт через все основные ГИС на входе и выходе ГТС Украины в объеме 348,8 млн. куб. м, потребителям Украины – 75 млн. куб. м.

В 10.05 Украина начала транзит российского газа в Европу, который сначала стал поступать через ГИС «Суджа». В 11.10 после согласования украинской стороной второй заявки газ также стал поступать для потребителей Украины и по другим ГИС.

Транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа потребителям Украины были начаты в соответствии с достигнутыми ночью 18 января договоренностями между председателем правительства России Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Данные договоренности предусматривают переход двух стран во взаимоотношениях в газовой сфере на общепринятые, прозрачные европейские правила ценообразования, начиная с 2009 года.

Во исполнение достигнутых договоренностей 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в присутствии глав правительств России и Украины подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Никаких посредников между компаниями контракты не предусматривают.

Украина стала последней республикой бывшего СССР, с которой «Газпром» перешел на рыночные абсолютно прозрачные отношения в газовой сфере.

Комментарии Секретариата Президента

Подписанные договоры НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа на период с 2009 по 2019 год не полностью соответствуют директивам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

По его словам, в частности, в директивах был предусмотрен поэтапный трехлетний переход на рыночные цены на газ и соответствующий поэтапный переход на рыночные тарифы на транзит и хранение газа в ПХГ.

«Я считаю, что в этой части директивы, безусловно, не выполнены», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что в подписанных соглашениях вызывает очень большой вопрос базовая цена – 450 долл. за тысячу кубометров. «450 долларов является абсолютно неправильной ценой на границе Россия-Украина», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

При этом он в качестве примера назвал цены на границе Украина-Венгрия – 403 доллара и Германия-Чехия – 385 долларов без учета транзитного ключа. «Как посчитана эта цифра, мне сложно сказать, и речь идет о том, что цифра 450 долларов зафиксирована на 10 лет», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

По его словам, если бы расчеты велись обратным путем, то есть бралась цена на границе Германия-Чехия, то у нас была бы цена 202 доллара за тысячу кубометров. «Почему Украина получила со старта цену, которая является хуже, чем у большинства стран Европы?.. В директивах вопрос стоял – симметричность принципов цены и ставки транзита. Цена транзита оставлена без изменений», - сказал А.ШЛАПАК.

Александр ШЛАПАК будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО рассмотреть последние договоренности по газу на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Я лично буду предлагать Президенту, чтобы этот вопрос был рассмотрен на СНБО», - сказал он.

По словам А.ШЛАПАКА, если мы ничего не изменим в ценовой политике в 2009 году, то «Нафтогазу» только для обеспечения разницы в ценах на тепло необходимо будет 11,7 млрд. грн. "1,6 млрд. грн. в бюджете зафиксировано, не хватает более 10 млрд. грн.», - сказал он.

«Таким образом, мы имеем существенную дыру в бюджете «Нафтогаза», - отметил А.ШЛАПАК.

Также, по его словам, правительству необходимо определить, по какой цене будут получать потребители газ, как будет учтена в бюджете компенсация «Нафтогазу» и как сбалансировать бюджет НАК. «Правительство должно все эти вопросы рассмотреть», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

Также он сообщил, что, по расчетам Секретариата Президента, только прямые издержки НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году составят более 100 млрд. грн., финансовые обязательства – 26 млрд. грн., и необходимо закачать еще газ в ПХГ и заплатить за него не менее 20 млрд. грн. (при цене 250 долл. за тысячу кубометров).

Новость в сфере международных отношений. В Чернигове проходит двусторонняя встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Для меня большая честь поздравить Президента Беларуси, и в его лице приветствовать дружеский соседский народ Беларуси – народ, с которым у нас большое историческое прошлое и чрезвычайно активная сегодняшняя жизнь», – сказал В.ЮЩЕНКО в начале встречи.

Президент особо отметил важность для Украины сохранения с Беларусью добрососедских дружеских отношений высокого статуса, с крепкими связями.

Глава государства, в частности, отметил, что сегодня в двусторонних отношениях двух стран нет никаких серьезных проблем. В то же время В.ЮЩЕНКО отметил актуальные вопросы для обсуждения в таких сферах как энергетика, торговля, нефтеперерабатывающая отрасль, транспортная сфера.

Президент Украины также хорошо оценил динамику торговых отношений двух стран на протяжении последнего года, напомнив, что за год она выросла более чем на 70%.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, это свидетельствует о значительном потенциале, который еще можно оптимизировать в развитии отношений между государствами. «Нам нужна государственная политика как с одной, так и с другой стороны», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины отдельно отметил, что по итогам сегодняшней встречи стороны будут иметь возможность подписать 4 важных документа межгосударственного значения.

Со своей стороны Президент Республики Беларусь также подчеркнул, что между Беларусью и Украиной никогда не было проблем, в том числе на уровне так называемой «народной» дипломатии, то есть отношений между гражданами наших государств. Он отдельно отметил хорошие пограничные отношения между двумя странами и выразил убеждение, что они и в дальнейшем будут поддерживаться на таком же высоком уровне.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что в ходе встречи стороны готовы обсудить ряд актуальных вопросов, которые нуждаются в решении. Речь идет, в частности, о ряде энергетических предложений.

Говоря о последствиях мирового финансового кризиса на экономику всех государств, Президент Беларуси отметил: «Мы должны из этой ситуации выйти более крепкими».

Новость финансового сектора. Украина не в полном объеме выполнила требование МВФ, взятое при заключении договора о кредите 16,4 млрд. долл., заявляет А.ШЛАПАК.

«Если брать букву Меморандума с МВФ, то не выполнила», - сказал он. При этом он уточнил, что Украина не приняла сбалансированный госбюджет на 2009 год.

Однако, по словам А. ШЛАПАКА, Украина сегодня имеет новые отношения с МВФ, которые будут учитывать экономические реалии. «Поэтому мы должны предоставить свои пояснения, почему были приняты такие решения, и будут проведены соответствующие переговоры», - добавил он.

Напомним, в ближайшее время в Украину ожидается приезд миссии МВФ с целью мониторинга условий выполнения кредитного соглашения. По результатам мониторинга, совет директоров МВФ примет решение о выделении второго транша кредита.

6 ноября 2008 года совет директоров МВФ одобрил выделение кредита Украине в размере 16,4 млрд. долл.

Новость банковского сектора. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0150/8,1750, к 11:00 цены упали 7,9500/8,1000, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 7,9500/8,0000.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, рублевый рынок открылся котировками 0,2370/0,2450, а к 12:00 цены снизились 0,2360/0,2400. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 33,2199 (+0,9199).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2948/50, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,3755/10,5825, к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 10,3130/10,5135, и к 12:00 составили 10,3010/10,3720.

Банк «Надра» прекращает сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch Ratings в соответствии со сроками истечения договорных обязательств сторон.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном во вторник.

«Такое решение находится в рамках принятого плана структуризации работы ОАО КБ «Надра» с рейтинговыми агентствами и предполагает как прекращение действия соответствующего коммерческого соглашения, так и остановку предоставления ОАО КБ «Надра» внутренней информации для Fitch Ratings, право на получение которой агентство имело в соответствии с условиями соглашения», - говорится в сообщении.

При этом, отмечает пресс-служба, продолжается рейтинговое сопровождение Банка «Надра» со стороны агентств Moody’s Investors Service и Standard&Poor’s.

Новость о макропоказателях. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-ноябре 2008 года против января-ноября 2007 года уменьшился на 24,4% - до 83 млрд. 401,4 млн. грн. (против 110 млрд. 300,5 млн. грн. за аналогичный период 2007 года)

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Как отметили в Госкомстате, прибыль получили 65,1% всех предприятий страны - они завершили январь-ноябрь 2008 года с финрезультатом 139 млрд. 344,8 млн. грн.

С убытком январь-ноябрь п.г. завершили 34,9% предприятий, их финрезультат составил 55 млрд. 943,4 млн. грн.

Напомним, финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2007 году против 2006 года вырос на 73% или на 51 млрд. 198,4 млн. грн., - до 121 млрд. 435,2 млн. грн.

В 2007 году прибыль получили 71,1% всех предприятий страны - они завершили год с финрезультатом 147 млрд. 256,1 млн. грн. С убытком 2007 г. завершили 28,9% предприятий, их финрезультат составил 25 млрд. 820,9 тыс. грн.

Новость транспортной сферы. «Укрзализныця» продлила свою акцию по бесплатной перевозке детей в возрасте до 16 лет определенных категорий (дети-сироты, дети-инвалиды, дети погибших шахтеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов) на первый квартал 2009 года. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

Как отмечается в сообщении, акция по бесплатной перевозке детей до 16 лет определенных категорий была начата «Укрзализныцей» еще в 2000 году. Все расходы на перевозку этих детей железнодорожники взяли на себя.

Согласно действующему законодательству дети в возрасте до шести лет перевозятся железными дорогами бесплатно, от 6 до 14 лет платят за проезд со скидкой 25% от полной стоимости проездного документа, а дети старшие 14 лет платят полную стоимость билета. Студенты дневной формы учебы платят 50% в плацкартных и общих вагонах целый год.

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