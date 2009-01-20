Фильм «Маленькая жизнь» поучаствует в международном кинофестивале «Встреча» в России

Полнометражный художественный фильм «Маленькая жизнь» Александра Жовны, снятый в 2008 году при поддержке Группы компаний «ФОКСТРОТ» примет участие в конкурсной программе Международного Сретенского православного кинофестиваля «Встреча» в России.

«Девиз этого кинофестиваля – «Мир вашему дому» - соответствует концепции фильма «Маленькая жизнь» Александра Жовны, снятого «ФОКСТРОТом» в рамках собственного социального проекта «Народный кинозал». Мы приняли предложение, готовим „Маленькую жизнь” на Международный кинофорум в России, ведь его цель – продвижение добрых и высокодуховных кинофильмов к зрителям – очень схожа с целями социального проекта Группы компаний «ФОКСТРОТ» «Народный кинозал», - сообщила УНИАН начальник отдела PR управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» Людмила ЛОЗОВАЯ.

Четвертый Международный Сретенский кинофестиваль состоится в г. Обнинске Калужской области с 16 по 21 февраля, а фильмы конкурсной программы в рамках фестиваля будут показаны в нескольких российских городах. Учредители кинофорума - Московская Патриархия, Калужская Епархия и администрация Калужской области, некоммерческое партнерство «Кинофестиваль «Встреча».

Среди задач фестиваля - оздоровление обстановки в здравоохранении, образовании, культуры в обществе разных стран, снижение террористических настроений в мире благодаря миролюбивому содержанию фильмов, насыщение культурно-информационного поля государств позитивным социальным опытом жизни в современных условиях, объединение кинематографистов разных стран на основе единого христианского мировоззрения.

В этом году в кинофестивале примут участие 212 короткометражных и полнометражных кино- и телевизионных фильмов (10 телевизионных, 64 документальных, 23 игровых и 15 мультипликационных). „Встреча-2009” посвящается памяти Патриарха Алексия ІІ.

О результатах Международного Сретенского православного кинофестиваля "Встреча" станет известно 21 февраля этого года.

В 2008 году фильм «Маленькая жизнь» был отмечен на Международном кинофестивале «Покров».

Александр Жовна – писатель, киносценарист, кинорежиссер, член Национального союза писателей Украины, Национального союза кинематографистов Украины, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат литературных премий.

Справка УНИАН. Группа компаний «ФОКСТРОТ» - меценат «Маленькой жизни» — одна из самых крупных коммерческих структур Украины. Учредителями Группы компаний «ФОКСТРОТ» являются Валерий Маковецкий, Геннадий Выходцев, Георгий Дигам.

Группа развивает торговые сети «Фокстрот. Техника для дома», «Фокстрот. Цифровая техника», «FoxMart» «Техношара» (ретейл бытовой и электронной техники) и «Секунда» и «Montres» (часовой ретейл). С 2008 года в состав Группы «ФОКСТРОТ» входит компания DEPOT Development Group, которая занимается управлением недвижимостью. В 2007 году Группа «ФОКСТРОТ» стала победителем первого в Украине Национального конкурса «Благотворитель года» в номинации «Отечественная бизнес-структура».