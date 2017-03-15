Нефтепровод раздора: суд США отклонил очередную просьбу индейцев по запрету Dakota Access, который разрешил Трамп

Окружной суд США отклонил просьбу индейского племени сиу о выдаче срочного судебного запрета, направленного на предотвращение начала подачи нефти в часть трубопровода Dakota Access в штате Северная Дакота, сообщает агентство Рейтер.

Читайте такжеАрмия США разрешила строить скандальный нефтепровод в Северной Дакоте

Согласно заявлению суда, такой запрет противоречит общественным интересам. Как говорится в решении судьи округа Колумбия Джеймса Боасберга, суд признает, что начало прокачки нефти может нанести непоправимый ущерб религиозным учениям членов племени, однако запрет также нанесет значительный вред компании Dakota Access в финансовой и логистической областях.

Ранее судья отказался приостановить строительство последнего участка нефтепровода, как об этом просили индейцы.

Проект, который должен был заработать еще в прошлом году, столкнулся с задержкой из-за протестов нескольких сотен активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев, передает Прайм.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода.

В ответ представители племени сиу попытались приостановить проект, апеллируя к тому, что прокладка трубы по дну священного для них озера Оахе сделает невозможным выполнение ими религиозных обрядов и нарушит водоснабжение племени.