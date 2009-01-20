Барак Обама принял присягу президента США

Барак Обама стал 44-м Президентом США ипервым в истории афроамериканцем, занявшим пост главы государства.

Как передает РИА «Новости», избранный президент США Барак Обама и действующий президент США Джордж Буш в Капитолий приехали вместе. Буш сидел в автомашине на "президентском" месте на заднем сиденье справа, Обама - слева. После церемонии инаугурации новый глава государства в президентском лимузине как займет уже правое сиденье. Лора Буш и Мишель Обама приехали в Капитолий вместе в другом лимузине. Вице-президент США Ричард Чейни, которого выкатили из Белого дома на инвалидном кресле-каталке с тростью в руках, и избранный вице-президент США Джозеф Байден прибыли в третьей машине.

Ранее после утренней службы в вашингтонской церкви Святого Иоанна Обама с супругой Мишель прибыли в Белый дом, где на северном крыльце их лично встретили президент и первая леди США Джордж и Лора Буш. Президентские полномочия Буша истекли сегодня ровно в полдень. Принять присягу президента и вступить в должность Обама должен тоже до полудня (до 19.00).

Буш больше не вернется в Белый дом и после инаугурации Обамы вылетит на вертолете от Капитолия на базу ВВС США "Эндрюс" под Вашингтоном, откуда на самолете проследует в штат Техас. Согласно давней традиции, в ящике президентского стола в Овальном кабинете Буш оставил для Обамы личную записку, содержание которой не раскрывается. Обама прочитает эту записку, когда появится сегодня в первый раз в Овальном кабинете уже в качестве президента США.