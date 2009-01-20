В инаугурации Обамы приняли участие свыше 2 млн. человек

Рекордное для одного дня количество туристов - более двух миллионов человек - приехало во вторник в Вашингтон, чтобы своими глазами увидеть инаугурацию 44-го президента США Барака Обамы. Как передает РИА «Новости», люди начали прибывать в Вашингтон еще засветло и не просто на машинах или электричках, а на специальных поездах, в которых были только стоячие места. Одну из основных трасс, ведущих в Вашингтон - скоростное шоссе I-395 - полиция перекрыла для движения автомобилей за десять километров от столицы. По оценкам правоохранительных органов, в день инаугурации в парке Нэшнл Молл - участке между Капитолием и монументом Джорджу Вашингтону - соберутся порядка двух миллионов человек. Это первая инаугурация, когда для зрителей открыта вся территория парка. И только чуть более десятой части собравшихся - 240 тысяч человек - получат возможность наблюдать за церемонией воочию с мест у Капитолия. Все остальные будут следить за инаугурацией на больших плазменных экранах, установленных по обе стороны от Капитолия и у монумента Джорджу Вашингтону.

Те, кто получил возможность посмотреть на Обаму собственными глазами, имеют на руках специальные приглашения. Примерно половину этих приглашений - 125 тысяч - раздавали члены Конгресса. Остальные распространял специальный организационный комитет. Несмотря на то, что билеты распространялись бесплатно, в интернете встречались объявления об их продаже. Большинство таких предложений оказались мошенничеством. Предприимчивые, но недобросовестные пользователи пытались продать через интернет билеты на самые разные мероприятия, связанные с инаугурацией - даже на те, на которые ни билет, ни приглашение не требуются. Бесплатно же получить приглашение от сенатора можно было, например, за активное участие в предвыборной кампании Обамы на общественных началах. Все остальные, кто отправился в Вашингтон во вторник в три-четыре часа утра, чтобы успеть занять места, будут вынуждены провести долгие часы на морозе на Нэшнл Молл в ожидании самого