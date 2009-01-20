Главное на 20 января (вечер)

Главная новость второй половины дня: на фоне «газового» позитива от Тимошенко, Ющенко договорился о возобновлении экспорта электроэнергии в Беларусь и намерен заполнить нефтью «Одесса-Броды»

Нефть: объемы поставок нефти «Одесса-Броды» должны быть согласованы до апреля, заявляет Ющенко

В ближайшее время в Брюсселе будет представлено технико-экономическое обоснование нефтепровода «Одесса-Броды».

Об этом сообщил Президент Украины Виктор Ющенко сегодня на пресс-конференции в Чернигове.

В частности, В.Ющенко отметил, что в ближайшие недели в Еврокомиссии будет представлен соответствующий проект.

Также Президент сообщил, что до апреля должны быть согласованы объемы поставок нефти, завершен поиск потенциальных структур по наполнению нефтепровода.

Энергетика: Украина возобновляет поставки электроэнергии в Беларусь, курс на Прибалтику

Об этом сегодня договорились президенты Украины Виктор и Александр Лукашенко.

На пресс-конференции в Чернигове В.Ющенко также сообщил, что во время встречи с А.Лукашенко было уделено значительное внимания транзитным проектам Украины и Беларуси. В частности, поставкам украинской электроэнергии не только в Беларусь, но и в страны Балтии по территории Беларуси.

Президент Украины отметил, что он и А.Лукашенко договорились провести трехстороннюю встречу в Литве и подготовить соответствующие проекты решений.

Газ: цена газа будет составлять на границе 228,8 долл. плюс «накладные расходы»

Об этом Ю.Тимошенко заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Мы смогли точно рассчитать цену на природный газ для украинских потребителей на 2009 год. Цена, которая будет действовать не поквартально, а на весь год одинаково, начиная с 1 января 2009 года, на границе будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубических метров», - сказала Ю.Тимошенко.

При этом премьер-министр пояснила, что в «расходы» будут прибавлены налог на добавленную стоимость, все накладные расходы по растаможиванию газа, а также стоимость его транспортировки по локальным внутренним сетям. «Это очень достойная цена для переходного периода на рыночные цены», - считает Ю.Тимошенко.

Премьер-министр сообщила, что стоимость технологического газа для Украины в 2009 году будет составлять 153,9 долларов за одну тысячу кубических метров газа, что на 25 долларов ниже, чем в прошлом году.

«Поэтому цена (за транзит газа по территории Украины) в размере 1,7 (долл. за тысячу кубометров газа на 100 км) является абсолютно обоснованной при такой льготной цене технический газ, и она является такой, которая позволит украинской газотранспортной системе работать нормально», - подчеркнула премьер.

Глава СП Виктор Балога считает, что Тимошенко в Москве договаривалась «о собственных политических преимуществах» и заподозрил ее в коррупции.

Он обратил внимание, что в Москве так и не была названа конкретная стоимость российского топлива, вместо этого был объявлен очень приблизительный ценовой коридор, который не позволяет точно определить, какой будет нагрузка стоимости газа на отечественную экономику и жилищно-коммунальную отрасль. Поэтому не исключено, что уже в феврале промышленные предприятия и население увидят в платежках за использованный газ значительно более высокие цифры к уплате.

Руководитель президентского Секретариата назвал факт сокрытия цены на импортный российский газ основанием для подозрений в коррупции. Ведь так называемые среднеевропейские цены, из которых исходили московские переговорщики, - это довольно условная величина, которая не может использоваться в качестве основы расчета конкретной стоимости топлива, тем более при подписании договора.

«Два дня на исчисление точной стоимости газа для Украины, которые попросила Ю.Тимошенко, дают ей простор для вольных импровизаций с формулой цены.».

В.Балога назвал неприемлемым определение стоимости российского газа для украинских потребителей от цены в 450 долларов за тысячу кубометров, которую последний месяц навязывает Москва. Если правительство будет исходить именно из этой цифры, тогда Украина может получать топливо по меньшей мере за 360 долларов. Однако совсем недавно, 1 января этого года премьер-министр в совместном с Президентом заявлении признала экономически обоснованной цену в 201 доллар за тысячу кубометров, отмечает В.Балога. В разнице между этими цифрами, по мнению главы Секретариата, и может скрываться коррупционная составляющая украинско-российских газовых соглашений.

«Конечно, премьер-министр в который раз заявит о безосновательных выпадах в свой адрес со стороны главы Секретариата Президента. Она уже не в первый раз нервно реагирует на обоснованную критику. Однако уже скоро реалии подтвердят справедливость моих слов. Просто Ю.Тимошенко в Москве стоило договариваться об обеспечении интересов Украины, а не о собственных политических преимуществах», - считает В.Балога.

23 января состоится закрытое заседание СНБО, на котором будет рассматриваться вопрос газового кризиса.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор Ющенко сегодня на совместной с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко пресс-конференции в Чернигове.

В.Ющенко отметил, что на этом заседании необходимо подробно посмотреть документы, подписанные между «Нафтогазом» и «Газпромом», оценить их с точки зрения соответствия национальным интересам и совершить оптимальные шаги, чтобы минимизировать негативные последствия высокой цены на газ в 2009 году.

Среди прочего Президент отметил, что необходимо будет радикально изменить отношения государства со всеми потребителями газа.

«Единственное, чему можно радоваться, это то, что Россия возобновила поставки газа для Европы и украинских потребителей», - сказал В.Ющенко, добавив, что все другое необходимо рассматривать подробно и «давать ответы на новые вызовы».

"Газпром" продаст Украине по льготной цене 11 млрд. кубометров газа из украинских ПХГ

ОАО "Газпром" продаст Украине по льготной цене 11 млрд. кубометров газа, закачанных в украинские хранилища в 2008 году.

Об этом Ю.Тимошенко заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

В частности, глава правительства сказала: "11 млрд. кубометров газа Украина покупает по специальной цене "Газпрома", – это тот газ, который уже находится в хранилищах. Все это приведет к удешевлению газа, и все это говорит о том, что мы можем иметь (среднегодовую) цену 228,8 долл. за тысячу кубометров". (УНИАН: бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Бакай, консультировавший в ходе переговоров представителей украинской стороны, 17 января заявил, что главной причиной срыва украинско-российских переговоров о поставках газа стал спор вокруг права собственности на газ в украинских подземных хранилищах, поставленный «Газпромом» для компании «РосУкрЭнерго». «Самая главная причина - это спорный газ в украинских хранилищах, - сказал он. - Кому принадлежат 11 млрд. кубометров, поставленных в адрес посредника в 2008 году?».)

Транспорт: Уз получила от ЕБРР 62,5 млн. долл. кредита для закупки вагонов

20 января «Укрзализныця» и Донецкая железная дорога подписали кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Кредитные средства в размере 62,5 млн. долл. США будут направлены на программу «Укрзализныци» по обновлению железнодорожного подвижного состава. В частности, средства ЕБРР направят на приобретение грузовых полувагонов для Донецкой железной дороги. Специалисты отмечают достаточно выгодные условия предоставления кредита: срок – на 10 лет, libor +6% и отсрочка начала платежей на три года.

Также «Укрзализныця» заявила о возобновлении контрейлерных перевозок железнодорожным транспортом. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом шла речь на сегодняшнем совещании в Министерстве транспорта и связи Украины.

Результатом совещания стало создание специальной рабочей группы из представителей Минтранссвязи, «Укрзализныци» и других заинтересованных сторон для оперативного рассмотрения и решения вопросов возобновления и постоянного курсирования поездов комбинированного транспорта.

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