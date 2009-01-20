Официальный курс НБУ на 21.01.2009

Официальный курс НБУ на 21.01.2009 100 USD США – 770.0000 (на 20 января – 770.0000) 100 EUR – 995.6100 (на 20 января – 1015.0140) 10 RUR – 2.3043 (на 20 января – 2.3398) Учетные курсы банковских металлов на 21.01.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото–64295.00 (на 20 янв.–64872.50) 961 XAG 10 Серебро–871.64 (на 20 янв.–859.32) 962 XPT 10 Платина–72765.00 (на 20 янв.–74305.00) 964 XPD 10 Палладий–14014.00 (на 20 янв.–14399.00)

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