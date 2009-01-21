Украина и Беларусь активизируют сотрудничество в условиях кризиса

Украина и Беларусь договорились о торгово-экономическом сотрудничестве в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО на пресс-конференции в Чернигове (Вчерашняя встреча глав государств завершилась, в частности, подписанием Меморандума между Кабинетом министров Украины, Национальным банком Украины и Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о наработке системы мероприятий по интенсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях мирового финансово-экономического кризиса - УНИАН).

В.ЮЩЕНКО заявил, что тема сотрудничества в сфере экономики и торговли была «красной линией переговоров». По мнению Президента Украины, в первую очередь, следует наладить эффективную работу границы, нормализовать все вопросы от простой визы до процедуры таможенного контроля. Среди перспективных проектов украинско-белорусского сотрудничества В.ЮЩЕНКО назвал возобновление экспорта украинской электроэнергии в Беларусь, проект строительства завода по сборке автобусов «Богдан» на территории Беларуси, а в Украине – предприятия, которое будет изготавливать трактора по белорусским технологиям. Также Президент Украины вспомнил о проекте комбинированных железнодорожных поставок «Викинг», к реализации которого, кроме Украины и Беларуси, должна присоединиться Турция.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в ходе встречи проанализировано, что же именно нужно сделать на политическом уровне, чтобы проекты реализовались в Украине и Беларуси.

«Политики должны дать гарантию и стабильность этого развития», - считает глава Украинского государства.

В свою очередь Президент Беларуси отметил, что сейчас дело не в новых проектах, а в реагировании на изменение экономических условий. В частности, необходимо «раскупорить» систему взаиморасчетов между субъектами ведения хозяйства Украины и Беларуси, приложить усилия для сохранения уровня товарооборота между обоими государствами.

«Финансовые кризисы приходят и уходят, однако следует думать о посткризисном периоде. Если сможем пройти, выйдем еще сильнее. Это лейтмотив встречи, главное, как вместе отреагировать и сохранить производство», - отметил О.ЛУКАШЕНКО.

Среди торговых партнеров Украины Республика Беларусь занимает в настоящее время третье место среди стран СНГ (уступая Российской Федерации и Туркменистану) и 8-е место среди стран мира. Доля Беларуси в общем товарообороте Украины со странами мира составляет 3,29%. В прошлом году товарооборот между Украиной и Беларусью вырос на 70%, при достижении почти 6 млрд. долл.