Индексы США демонстрируют рекордное падение

В день принятия присяги (инаугурации) нового президента США Барака Обамы американские фондовые индексы продемонстрировали рекордное за последние два месяца падение котировок, сообщает BBC.

Инвесторы ждут плохих финансовых отчетов от компаний и беспокоятся по поводу ситуации в банковском секторе.

К закрытию торгов промышленный индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 4% до 7949,09 пункта, тогда как индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний Standard & Poor`s упал на 5,2% до 805,22 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 5,7% до 1440,86 пункта.

Падение проходило на фоне заявлений, сделанных президентом Бараком Обамой во время принятия присяги.

Сильнее других подешевели акции крупнейшего американского инвестиционного Bank of America (-28%), инвестиционного банка JP Morgan (- 20,7%), и Citigroup (-20%).

Накануне Citigroup сообщила, что в четвертом квартале ее убытки составили 8,3 млрд. долларов, и заявила о планах разделения компании.

"Существуют огромные опасения и неопределенность по поводу будущего банковского сектора", - говорит аналитик Stifel Nicolaus Ричард Крипс.

"Мы думали 2008 год был плохим, но, как мне кажется, в 2009 продолжится та же песня", - считает директор по инвестиционной деятельности Fifth Third Asset Management Кейт Вирц.