Обама предрекает США нелегкие времена

Новый президент США Барак Обама обозначил первоочередные задачи, к решению которых он намерен приступить в самое ближайшее время: стабилизация экономики, максимальное сокращение военного присутствия в Ираке и Афганистане и закрытие тюрьмы Гуантанамо.

Как сообщает BBC, в своем первом обращении к нации в качестве президента США Барак Обама сказал, что Америка "вступает в новую эру ответственности".

В начале своего обращения, которое длилось около 20 минут, Обама напомнил, перед лицом каких трудностей в настоящий момент стоит страна и почему, по его мнению, эти проблемы образовались.

Заметно ослабевшую экономику США новый президент назвал "следствием алчности и безответственных решений".

По словам Обамы, то, что происходит сейчас в стране - безработица, потеря жилья, банкротство предприятий, закрытие школ - может происходить лишь в государстве, где люди потеряли уверенность в себе, упали духом и утратили цель в жизни.

По словам президента, есть большая разница между теми, кто делает дело, и теми, кто делает деньги. Он призвал нацию объединиться и вместе с ним делать одно общее дело.

В этом, сказал президент, заключается единственная возможность вернуть стране уверенность и процветание.

"Мы вступаем в новую эру ответственности, когда американцам необходимо будет взять на себя и исполнить обязательства перед своей страной и всем миром", - завил Барак Обама.

Новый глава государства предупредил, что восстановление страны потребует от американцев в ближайшие несколько лет кропотливого труда и даже некоторых жертв.

Человек, отца которого 60 лет назад не обслужили бы в местном ресторане, сейчас стоит перед вами и приносит самый святой из обетов

Обама также уделил внимание и внешней политике США: "Америка не может себе позволить и далее игнорировать страдания людей, живущих за пределами США.

Мы также не можем продолжать пользоваться мировыми ресурсами, не задумываясь о последствиях".

Он также сказал, что постарается изменить положение, которое Америка занимает в современном мире.

Говоря о военной мощи Соединенных Штатов, новый главнокомандующий использовал слова "благоразумие", "сдержанность" и "смирение".

Однако аналитики отмечают, что Джордж Буш в свое время тоже обещал "умеренную внешнюю политику".

Как сообщалось, во вторник в Вашингтоне Обама был приведен к присяге и стал 44-м президентом США и первым темнокожим американцем, занявшим этот пост.

За церемонией инаугурации президента наблюдало более миллиона человек, съехавшихся в Вашингтон со всех концов страны и даже мира.