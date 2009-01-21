Китаю угрожает эпидемия птичьего гриппа

Китайские специалисты в области здравоохранения предупреждают, что в ближайшие месяц или два в стране могут участиться случаи заражения людей птичьим гриппом, сообщает BBC.

Опасения медиков вызвала недавняя смерть 16-летнего юноши в центральной провинции страны Хунан. Всего с начала года от вируса птичьего гриппа в Китае умерли три человека.

Установлено, что одна из жертв болезни - 19-летняя девушка - умерла в Пекине после контакта с утками.

Сообщается также об одном младенце, который находился в критическом состоянии, однако врачам удалось справиться с вирусом, и сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.

Между тем мать малыша скончалась. Официальная причина смерти пока не названа, но, по словам медиков, все симптомы указывают на то, что женщина умерла от птичьего гриппа.

Существует 15 разновидностей штаммов птичьего гриппа. Штамм вируса H5N1, который также называют "азиатской разновидностью", может быть смертелен для человека.

По словам Шу Юэлун из Национального центра превентивной медицины, Китай должен прилагать больше усилий для предотвращения вспышек птичьего гриппа.

Специалист уверен, что Китай стоит на пороге новой эпидемии.

Как правило, вспышки заболевания проявляются в зимне-весенний период.

Зимой это связано с тем, что миллионы китайцев приезжают из-за границы домой на празднование китайского Нового года, и вероятность того, что вирус может быть завезен извне, резко повышается. А весной причиной заболевания становятся мигрирующие стаи птиц. До 70% всех случаев заражения среди людей фиксируется учеными именно в этот период.

В 2003 году от вспышки птичьего гриппа в странах Азии погибли около 250 человек.