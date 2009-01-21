АНОНС на 21 января 2009 г.
Заседание Кабинета министров Украины.Балансовое совещание предприятий ГМК.Пресс-конференция первого заместителя главы правления "Нафтогаза Украины" Игоря Диденко.
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Заседание Кабинета министров Украины
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Балансовое совещание предприятий горно-металлургического комплекса (в Киеве).
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Пресс-конференция первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Диденко.
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Пресс-конференция независимого эксперта Александра Нарбута: «Последние газовые договоренности Украины: внутриэкономические и внешнеполитические аспекты».
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Пресс-конференция ГКЦБФР: «Закон Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів».
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Пресс-конференция на тему: «Газотранспортная система Украины: «отдамся в «хорошие» руки»?. Приглашены: Константин Бородин, руководитель Центра энергетических исследований; Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Владимир Омельченко, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий; Юрий Рубан, директор Национального института стратегических исследований.
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Видеомост Москва-Киев на тему: «Москва и Киев: газовая война или холодный мир?». Участники в Москве: ген.директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров; главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; директор Фонда «Национальной энергобезопасности» Константин Симонов; председатель союза общественных объединений «Свободная Россия» Модест Колеров; ген.директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Участники в Киеве: директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко; социолог, учредитель компании "Research and Branding" Евгений Копатько.
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Балансовое совещание предприятий горно-металлургического комплекса.
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Пресс-конференция: "Госсподдержака агрострахования - есть ли она в этом году?"
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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция политолога, директора института глобальных стратегий Вадима Карасева на тему: “Газовая война: победители, непобежденные и кто их поддерживал?”.
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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Оргкомитета Всеукраинской акции «7 чудес Украины» Николая Томенко, во время которой будет сообщено о ходе акции «7 чудесных туристических маршрутов Украины». В пресс-конференции также примут участие: Анатолий Пахля, руководитель Государственной службы туризма и курортов в Украине, зам.председателя Оргкомитета;Александр Харченко, главный редактор информационного агентства «УНИАН», член Оргкомитета; представитель Министерства иностранных дел Украины. Представители СМИ смогу получить новую брошюру, посвященную итогам предыдущей акции «7 природных чудес Украины».
(УНИАН)