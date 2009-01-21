ГЛАВНОЕ на 21 января (день)

Главная новость первой половины дня: «Нафтогаз» обнародовал поквартальные планы по закупкам газа для Украины и цены на них

Как стало известно от заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Трикорлича (эфире Первого Национального канала во вторник вечером) закупочная цена природного газа для Украины во втором квартале будет составлять 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. Напомним, что согласно договоренностям "Нафтогаза" и "Газпрома" от 19 января 2009 года, в первом квартале с. г. цена на газ для Украины будет составлять 360 долл. за тыс. куб. м)

По подсчетам Триколича, с учетом выкупленных 11 млрд. куб. м газа, уже закачанных в украинские хранилища, по цене 167 долл. за тыс. куб. м, среднегодовая стоимость топлива для Украины будет составлять 228-229 долл. за тыс. куб. м.

Также он отметил, что формула расчета цены на газ привязана к стоимости мазута и газойля.

Также сегодня стало известно, что «Нафтогаз» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. кубометров, во втором квартале – 10,5 млрд. кубометров, в третьем – 12 млрд. кубометров, в четвертом – 12,5 млрд. кубометров газа. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко сегодня на пресс-конференции в Киеве. Из этого следует, что по цене 369 долл./ 1000 куб. м «Нафтогаз» закупит только 5 млрд.куб. Он подтвердил, что цена на первый квартал определена на уровне 360 долларов за тысячу кубометров, второй квартал – 270 долл. за тысячу кубометров, третий квартал – 219 долл. и четвертый квартал – 162 долл. за тысячу кубометров.

При этом И.Диденко согласен с подсчетами Тимошенко о том, что средневзвешенная цена на газ для Украины в 2009 году составит около 228 долларов за тысячу кубометров. «Я с такой оценкой согласен. Возможно, она будет немного меньше или немного больше», - сказал он.

Также И.Диденко отметил, что, по его мнению, подписанные контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» «можно считать победой Украины и здравого смысла в Украине».

И.Диденко также подтвердил, что контракты подписаны на период до 2019 года, как на транзит газа, так и на поставку его в Украину.

При этом он добавил, что транзитный контракт, который действовал с 2003 по 2013 годы, по согласию сторон закончил свое существование.

Технологический газ для Украины на 2009 г. стоит в 2,9 раза ниже, чем в других странах-транзитерах

Тимошенко продолжает детализировать свои газовые договоренности. Украине удалось снизить цену на технологический газ на 25 долларов благодаря сохранению ставки транзита российского газа на уровне 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, начиная заседание правительства.

По ее словам, за технологический газ для прокачки российского природного газа в Европу в 2009 году Украина будет платить 153,9 долларов США за тысячу кубометров против 179,5 долларов США в 2008 году. Премьер-министр отметила, что другие страны-транзитеры имеют на 2009 год в 2,9 раза выше цену на технологический газ, нежели Украина.

Глава правительства подчеркнула, что за счет удешевления технологического газа Украине удастся поддержать свою газотранспортную систему. «Я хочу сказать, что это не просто победа, это даст возможность нашу газотранспортную систему модернизировать, переоснастить и даст возможность поработать над энергосбережением, над всеми технологиями», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала высоко ценить то, что удалось достичь Украине в решении газового вопроса на 2009 год. Глава правительства напомнила, что в 2006 году было заключено соглашение с «Газпромом» относительно транзита российского газа на 5 лет по цене 1,6 доллара США за тысячу кубометров на 100 километров, что не отвечало интересам Украины. Премьер отметила, что в случае дальнейшего лоббирования деятельности посредников в газовых отношениях между Украиной и Россией, в частности «РосУкрЭнерго», будут обнародованы фамилии тех, кто руководил этим процессом.

«Я хочу сказать, что это действительно уникальные условия для Украины, и мне очень странно, что люди, которые очень хорошо понимают в достигнутых результатах, сегодня еще смеют заявлять о том, что там где-то нарушены интересы Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прокуратура: проекты распоряжений власти Киева о платных медицинских услугах противоречат законодательству

Прокуратурой столицы внесено предписание киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ на проект распоряжения об установлении тарифов на платные услуги в медицинских учреждениях Киева.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, предписание внесено по результатам проверки относительно соблюдения требований ст. 49 Конституции Украины и Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья» во время разработки проекта распоряжения от 23 декабря 2008 Киевской городской государственной администрации «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения».

Прокуратура требует от мэра столицы устранить выявленные нарушения и привести решение в соответствие с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 17 сентября 1998 года №1138 «Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых в государственных учреждениях здравоохранения и высших медицинских заведениях образования», перечень платных услуг, предоставляемых лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения.

Как выяснилось, в перечень платных услуг, которые предоставляются лечебно-профилактическими учреждениями столицы, фактически включена лечебно-медицинская, профилактическая и другие виды медицинской помощи, которая в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции и ст. 7 Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья» в таких учреждениях должны предоставляться бесплатно.

Вместе с тем, Киевской городской государственной администрацией в приложениях к проекту регуляторного акта, в нарушение указанного выше постановления Кабмина о платных услугах, не только значительно расширен перечень платных услуг, которые могут предоставляться лечебно-профилактическими учреждениями, но и в него внесены те медицинские услуги, непредоставление которых бесплатно может нанести существенный вред здоровью больных.

Более того, в нарушение ст. 25 Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья» проектом распоряжения не учтены интересы социально незащищенных слоев населения и льготных категорий граждан, отмечается в сообщении прокуратуры.

Проектом регуляторного акта, подготовленного Главным управлением КГГА по вопросам ценовой политики “Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения (от 26.12.2008)” предлагается установить тарифы на платные услуги, которые предоставляют: Киевский городской психоневрологический диспансер №3; Центральная районная поликлиника Голосеевского района г. Киева; Киевская городская наркологическая клиническая больница «Социотерапия»; Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы; Киевская городская студенческая поликлиника и Киевский городской консультативно-диагностический центр.

Документ обнародован на сайте городской власти, согласно законодательству, для ознакомления и внесения предложений и замечаний от жителей столицы и специалистов.

2009-2010 МГ закончится с существенным дефицитом зерновых и масличных культур в мире

Эксперты прогнозируют, что в результате мирового финансового кризиса 2009-2010 маркетинговый год закончится с существенным дефицитом зерновых и масличных культур в мире.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», этот вопрос рассматривался на форуме Немецкого аграрного союза, который проходил в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине.

Основную проблему эксперты видят в ограниченном доступе агропроизводителей к финансовым ресурсам во многих азиатских странах и странах Центральной и Восточной Европы, особенно в Украине и России, и, как следствие, - резком падении спроса на удобрения и другие ресурсы, что в свою очередь приведет к снижению урожая.

Так, например, производство пшеницы в мире в сравнении с 2008/09 маркетинговым годом в будущем МГ может снизиться с 676 млн. тонн до 627 млн. тонн при стабильном потреблении. С падением фрахтовых ставок спрос в традиционных странах-импортерах, вероятно, вырастет. Даже консервативные предположения, что мировой спрос на пшеницу останется в 2009/10 маркетинговом году на уровне 652 млн. тонн, пророчат уменьшение общемировых запасов пшеницы с 140 млн. тонн до 115 млн. тонн. Если же добавить к данным расчетам еще и возможные погодные неурядицы и протекционистские мероприятия многих государств во время финансового кризиса, а также спекуляции на мировых товарных рынках аграрной продукции, то мы сможем стать свидетелями повышения цен на некоторые продукты питания от умеренных 30% к возможным 100%

Украинские агропроизводители смогут стать одними из тех, кто будет в выигрыше от мирового повышения цен на аграрную продукцию, убежден президент Ассоциации "Украинского клуба аграрного бизнеса" Алекс ЛИССИТСА. Однако, по его словам, для возобновления прибыльности критически важным является повышение эффективности производства, ведь около 80% украинских сельхозпроизводителей лишь на 40% используют свои потенциальные возможности.

Лишь при условии резкого, но обоснованного сокращения всех видов расходов, в 2009 году можно ожидать позитивные экономические результаты. По мнению А.ЛИССИТСЫ, это не в последнюю очередь связано со значительным сокращением бюджетной поддержки аграриев в 2009 году и имеющимися сомнениями относительно быстрого роста поддержки в следующие годы. Таким образом, производителям следует надеяться исключительно на свои силы, оптимизируя деятельность, в том числе с использованием современных инструментов экономического моделирования.

Депутаты иницируют отмену запрета визуальной рекламы табака и алкоголя

В частности, нардеп от ПР регионов, один из авторов законопроекта «О внесении изменений в Закон «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)" Эдуард ПРУТНИК считает, что предусмотренное этим проектом возобновление визуальной рекламы табачных и алкогольных изделий даст возможность выжить телевизионной индустрии.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Э.ПРУТНИКА.

Отвечая на критику этого законопроекта, депутат отмечает, что уже неоднократно руководители ведущих украинских телеканалов подчеркивали, что принятие предложенных изменений (об отсрочке ограничения рекламы алкогольных и табачных изделий) позволит отечественному телевидению в условиях кризиса, затронувшего и телепроизводство, получить определенную финансовую стабильность.

При этом Э.ПРУТНИК отмечает, что в большинстве западных стран такая специфическая реклама на телевидении запрещена вообще, и Украине к этому тоже нужно постепенно приближаться. "Но на сегодня специфика украинского рекламного рынка заключается в том, что процент такой телерекламы очень большой, поэтому резкие, необдуманные изменения в этой сфере могут поставить отечественное телевидение на грань катастрофы", - заявляет депутат.

Э.ПРУТНИК отмечает, что ограничения алкогольной и табачной рекламы предлагались в докризисный период, во времена бурного роста телевизионного рекламного рынка. И в условиях стабильного развития телеканалы приспособились бы к таким изменениям без особых потерь. "Потому телевизионщики уже откровенно заявляют, что те, кто сегодня выступает за ограничение рекламного рынка, разрушают национальное телепроизводство".

Э.ПРУТНИК отметил, что «предложенный группой народных депутатов законопроект имеет целью приостановить на текущий год некоторые ограничения относительно рекламы табачных и алкогольных изделий на телевидении, что даст возможность телеиндустрии получить средства, а следовательно – выжить».

Э.ПРУТНИК согласился, что запрещение рекламы табака и алкоголя на телевидении и визуальных носителях является воспитательным требованием, и в бескризисных условиях жизни такой шаг необходим: «Но сегодня реклама является одной из весомых составляющих противодействия экономическому кризису в медиа. Конечно, можно запретить все что угодно, ограничить доступ людей к определенной информации. Но в таком случае телевизионная сфера фактически будет обречена, поскольку реклама является не только ее кормилицей, но и гарантом независимости от политиков», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года народные депутаты Елена КОНДРАТЮК, Александр АБДУЛЛИН, Николай БАГРАЕВ, Елена БОНДАРЕНКО, Виктор ЛАНДЫК, Эдуард ПРУТНИК, Юрий СТЕЦЬ, Виктор УКОЛОВ, Андрей ШЕВЧЕНКО внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)».

Законопроектом предлагается временно до 1 января 2010 года остановить действие абзаца второго части первой статьи 5 действующего Закона Украины «О рекламе», положениями которого запрещается в телепередачах приводить любую информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре - производителе алкогольных напитков, его имени (наименовании) и/или знаке для товаров и услуг.

Также, в соответствии с положениями проекта, временно до 1 января 2010 года предлагается остановить действие абзаца восьмого части первой и абзаца восьмого части второй статьи 22 действующего Закона Украины «О рекламе», в соответствии с которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий средствами внешней рекламы.

20 января народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый центр” Леся ОРОБЕЦ призвала парламентариев, которые лоббируют идею возобновления визуальной рекламы табачных и алкогольных изделий, поддерживать рекламную отрасль из собственного кармана.

По ее словам, авторы проекта откровенно защищают бизнес-интересы, между тем как «цена вопроса – возобновление в сфере рекламного бизнеса вакханалии по подсаживанию на табачную и алкогольную иглу украинских подростков еще и на протяжении 2009 года».

Особый цинизм авторов проекта Л.ОРОБЕЦ видит в попытке обосновать “тривиальный лоббизм беспокойством о защите украинских граждан от последствий экономического кризиса”.

Президент продолжает давать разгоны. Сегодня досталось Генпрокуратуре и СБУ за неборьбу с коррупцией Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возмущен бездеятельностью Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом он сказал на встрече с сопредседателями Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО и в.и.о. председателя СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отказался заслушивать их отчет о выполненной работе.

Он обвинил руководителей комиссии в неспособности бороться с коррупцией.

Президент отметил, что в отчете, который ему предоставили для ознакомления перед встречей, содержится лишь иллюзия борьбы с коррупцией, и это его не устраивает. В.ЮЩЕНКО возмущен тем, что в прошлом году ни один коррупционер в правоохранительных органах, а особенно в судах, не был осужден.

«Целая правоохранительная армия за год смогла выиграть только три дела», - сказал Президент, заметив, что речь шла только о привлечении к административной ответственности.

«Вы не можете продвигать эти дела, вы не являетесь угрозой для коррупционеров, над вами партийные зонтики, политические зонтики, и вы думаете, что у вас алиби, чтобы жить бездеятельно», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что сегодня прокуратура и СБУ не смогли навести порядок в сфере земельных отношений, не способствовали выявлению коррупции в судах, других контролирующих органах, не проявляли инициативы относительно внесения изменений в законодательство по борьбе с коррупцией.

По словам В.ЮЩЕНКО, он понимает, что пока «БЮТом и другими так называемыми демократическими силами будет блокироваться парламент по судебной реформе, ее не будет».

«Но я не видел и вашего стремления», - подчеркнул Президент, заметив, что и генеральный прокурор, и и.о. председателя СБУ должны были в парламенте убедительно доказывать необходимость воплощения судебной реформы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что вообще не видит ни одного положительного результата работы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции, поэтому сопредседатели комиссии будут отчитываться не сегодня, а в феврале на общенациональном совещании по вопросам противодействия коррупции.

В.ЮЩЕНКО считает целесообразным заслушать на этом совещании также руководителей областных прокуратур, МВД, СБУ и т. п.