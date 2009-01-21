Отставка правительства Тимошенко в ближайшее время невозможна

Отставка действующего правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО в ближайшее время невозможна из-за отсутствия поддержки со стороны большинства в Верховной Раде.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ.

Он напомнил, что подобная ситуация возникла в 2006 году, когда были подписаны газовые соглашения и право на снабжение энергоносителя в Украину перешло к посреднику – «РосУкрЭнерго», лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО инициировала отставку правительства Юрия ЕХАНУРОВА, и эта отставка была проголосована. “Кто-то думает, что такой сценарий может быть и в нынешнем парламенте по отношению к действующему правительству, но по моему мнению, это нереально”, - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, об отсутствии таких перспектив свидетельствует, в первую очередь, достаточно выраженная поддержка нынешней украинской исполнительной власти со стороны российского руководства. А это, по словам В.КАРАСЕВА, определяет позицию фракции КПУ, поскольку “ее деятельность часто координируется... с российской стороны”.

“Поэтому отставки не будет. Коммунисты не поддержат, а без коммунистов голосов нет”, - сказал эксперт.

Однако, считает он, Партия регионов будет пытаться сменить Кабинет министров, поскольку ее руководство понимает, что принимать участие в президентской гонке выгоднее, находясь у власти и имея должность премьера, а для этого у «регионалов» есть только один выход – сложить мандаты народных депутатов, что приведет к внеочередным парламентским выборам и смене правительства.

“Это будет сделать непросто, но так надо. Иначе для Партии регионов этот сезон будет проигран”, - считает В.КАРАСЕВ. Кроме этого, по его мнению, участие в президентских выборах и их результаты будут решающими для будущего этой политической силы.

“Именно сейчас решается судьба Партии регионов – или она будет, или ее не будет”, - отметил политолог. По его убеждению, в случае проигрыша президентской кампании Партия регионов расколется – “часть пойдет к БЮТ, часть вообще неизвестно куда, а часть будет ходить... как бойцы Красной армии в Смоленской и Брянской областях летом и осенью 1941 года – деморализованы, не будут знать, куда им прибиться”.

Сейчас, убежден В.КАРАСЕВ, Партии регионов необходимо работать на собственную перспективу, поскольку никакая коалиция их не спасет. “Поэтому Партии регионов следует решать, останется ли она этой партией, или будет она на что-то претендовать. Поскольку, если они проигрывают 2009-й год - они проигрывают себя, их уже не будет”, - сказал эксперт.