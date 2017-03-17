ЕС может оштрафовать Facebook, Google и Twitter за нарушение прав пользователей

Власти ЕС пригрозили наложить штраф на компании Facebook, Twitter и Google за нарушение прав пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

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В ЕС требуют от интернет-гигантов изменить соглашения о пользовании социальными сетями, поскольку они нарушают установленные в Европе права пользователей.

Письма с предупреждениями были направлены руководству компаний еще в декабре 2016 года. В числе претензий было требование исключить положение о том, что пользователи могут подавать иски только в судах Калифорнии, где зарегистрированы компании. Это противоречит европейскому законодательству, по которому пользователи имеют право подавать иски к компаниям по месту жительства, передает РБК.

​Кроме того, в ЕС потребовали изменить подход компаний к спонсорскому контенту и предусмотреть право потребителей расторгнуть соглашение о пользовании соцсетями.

Как сообщил источник, на этой неделе представители компаний обсудили предъявленные условия с профильными ведомствами ЕС. В течение месяца Facebook, Twitter и Google будут должны изменить условия использования социальных сетей. В противном случае на них будет наложен штраф.

В апреле 2016 года Еврокомиссия обвинила Google в нарушении антимонопольного законодательства. Претензии властей ЕС вызвал тот факт, что в лицензионном соглашении на использование магазина приложений Play Store было требование использовать в качестве предустановленного браузера Google Chrome, а также сервис Google Search.

В ноябре 2016 года Google опубликовала ответ на предъявленные претензии, в котором предупредила о «негативных последствиях» подобного подхода к антимонопольному регулированию.