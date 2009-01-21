ГЛАВНОЕ на 21 января (вечер)

Важные новости сегодня были обнародованы в финансовом секторе

В "Укрпромбанке" введена временная администрация. Об этом УНИАН сообщили в одном из отделений банка.

«С сегодняшнего дня введена временная администрация», - сказала представитель банка.

Получить информацию в Национальном банке Украины не удалось, так как в профильных структурных подразделениях ведомства на телефонные звонки не отвечали.

Как сообщает пресс-служба банка, временным администратором назначен Александр МАЙДАНЮК.

«Цель введения временной администрации – защита интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечение сохранности капитала и активов, стабилизация деятельности, улучшение финансового состояния банка», - говорится в сообщении пресс-службы.

Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Национальный банк Украины 20 января т.г. принял решение о выделении кредита банку «Надра» в размере 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«В то время, когда дважды в Верховной Раде рассматривался вопрос о деятельности Нацбанка, Национальный банк снова вчера принял решение о выделении 3 млрд. грн. банку «Надра» - господину ФИРТАШУ. Я хочу поинтересоваться, до какого предела будет достигать коррупция, злоупотребления, лоббизм? До какого предела будет продолжаться пренебрежение всеми правилами и нормами поведения?» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что НБУ принял решение о рефинансировании только одного банка. «По сути «РосУкрЭнерго» замещено Национальным банком», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство намерено обратиться в суд с иском о незаконном рефинансировании банка «Надра». «Мы будем добиваться, чтобы суд принял решение о запрете перечисления Нацбанком незаконных средств по рефинансированию банка «Надра», - сообщила премьер-министр.

В банк «Надра» назначен куратор Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в среду.

«Основная функция куратора НБУ – не вмешиваясь в оперативную деятельность финансового учреждения, организовать более тесное взаимодействие регулятора и банка по вопросам осуществления борьбы с последствиями финансового кризиса и использования банком «Надра» ресурсов рефинансирования», – говорится в сообщении.

В пресс-службе банка уточнили, что куратором назначен начальник управления Национального банка Украины Андрей ШВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, А.ШВЕЦ входил в состав дирекции временной администрации «Проминвестбанка».

В банке «Надра» напомнили, что методическая база о введении института кураторства была разработана Национальным банком Украины еще в 2007 году. «Руководство НБУ считает, что такое нововведение сделает более эффективным сотрудничество банка и регулятора», – говорится в сообщении пресс-службы.

Фракция Блока Юлии Тимошенко начала сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса о рефинансировании коммерческих банков Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«По закону и по регламенту дата внеочередной сессии парламента назначается в течение трех дней с момента представления 150 подписей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр рассчитывает, что фракция соберет необходимые 150 подписей в течение двух ближайших дней.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что фракция БЮТ намерена инициировать рассмотрение в ходе внеочередной сессии парламента законопроектов о внесении изменений в закон о Национальном банке Украины.

«Это позволит на внеочередном заседании заслушать Президента страны о том, почему он не реагирует на такие действия Национального банка, почему Президент страны не предпринимает адекватные своим конституционным полномочиям действия, не препятствует коррупции, по сути дела, пренебрегает своими полномочиями. Пришло время заслушать председателя Национального банка, его правление, которые продолжают сегодня незаконные действия по уничтожению гривни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство сегодня на заседании приняло заявление, в котором обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием немедленной отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Разделяя позицию Верховной Рады и учитывая, что дальнейшая дестабилизация ситуации на денежном рынке Украины является угрозой национальной безопасности страны, благосостоянию населения, конкурентоспособности целых секторов отечественной экономики, Кабинет министров Украины обращается к вам, Виктор Андреевич, с предложением срочно внести в Верховную Раду представление об увольнении главы Национального банка Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, каждый последующий день работы Нацбанка под руководством В.СТЕЛЬМАХА углубляет кризис в стране. «Из-за отсутствия системных мер и продуманной долгосрочной политики со стороны председателя и правления Национального банка произошло самое большое в мире падение стоимости национальной валюты – более чем на 50%, это ЧП! Как следствие, разворачиваются спонтанные инфляционные процессы, обесцениваются доходы людей, банки становятся на грань выживания, разбалансируются бюджеты, становится невозможным возврат валютных кредитов, банкротится малый и средний бизнес, кредиты становятся недоступными и вследствие всего этого уничтожается экономика страны», - добавила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что соответствующее заявление правительства принято сегодня на заседании большинством голосов. В то же время премьер-министр не уточнила количество министров, не поддержавших этот документ. «Это закрытая информация», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня на межбанке сохранился нисходящий тренд по американской валюте. Торги по доллару США открылись котировками - 7,8600/8,0100, к 11:00 сузился спрэд до 7,8700/7,9950, и к 12:00 цены установились на значениях 7,8700/7,9250. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,8600/7,8850.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,8500.

Рублевый рынок открылся котировками на уровне 0,2370/0,2440, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2430, а к 12:00 понизились 0,2360/0,2410. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2365/0,2400. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8700 (-0,4900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2920/1,3100. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1105/10,3095, к 11:00 цены поднялись до 10,1690/10,3365 и к 12:00 достигли уровня 10,1950/10,2720. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 10,1700/10,2085.

Нацбанк на 22 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 21 января – 770.0000)

100 EUR – 994.0700 (на 21 января – 995.6100)

10 RUR – 2.3589 (на 21 января – 2.3043)

Газовая тема продолжается

ООО “Газпромсбыт Украина”, стопроцентная дочерняя компания ОАО “Газпром” (Россия), в 2009 году будет поставлять газ промышленным потребителям в объеме 25% от общего потребления промышленностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В 2009 году «Нафтогаз» будет продавать газ внутри страны двум компаниям – ДК «Газ Украины» и «Газпромсбыт Украина»… 25% от объема, который будет поставлять ДК «Газ Украины» - будет поставлять «Газпромсбыт Украина», - сказал он.

Также И.ДИДЕНКО добавил, что контракт на поставки газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газпромсбыт Украина» также будет подписан на 10 лет, как и контракт с «Газпромом».

«Естественно, что будет и внутренний контракт с «Газпромсбыт Украина», - сказал он.

Дочерняя компания «Газпрома» «Газпромсбыт Украина» не будет выполнять функции посредника при поставках российского газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, является ли «Газпромсбыт Украина» посредником.

«Газпромсбыт Украина» абсолютно никакого отношения к посредничеству не имеет. Весь объем газа, который будет поступать в Украину, будет закупаться «Нафтогазом» у «Газпрома». Ни единая капля газа не будет закупаться иным образом», – заявила премьер-министр.

При этом она потребовала извинений от тех, кто заявлял, что она лоббирует своих посредников для поставки российского газа в Украину. «Я хотела бы, чтобы извинились все, кто говорил, что правительство ищет других посредников, передо мной лично. Никаких посредников на газовом рынке не будет», – уверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако в Секретариате Президента предполагают, что в результате подписанных газовых контрактов с Россией Украина может получить посредника при продаже газа на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для журналистов сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

“Создается впечатление - есть достаточно признаков, - что мы неожиданно для себя получим посредника внутри Украины”, - заявил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что таким посредником может стать компания “Газпромсбыт Украина”, которая, по информации российской стороны, будет иметь право продавать 25% газа на внутреннем рынке Украины.

“То есть возникает большой вопрос: так мы убирали одного посредника, а вместо него вводим другого, только в другом месте, или это как-то иначе выглядит?” – заявил уполномоченный Президента, подчеркнув, что этот вопрос требует объяснений и разъяснений.

В то же время Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что присутствие компании «Газпромсбыт Украина» на украинском рынке является договоренностью от 2008 года между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и тогдашним Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в прямом эфире Первого национального канала.

«Именно на переговорах в прошлом году, в феврале, насколько я помню, в Москве Президента ЮЩЕНКО и тогдашнего Президента России ПУТИНА (я был участником тех переговоров), как раз и была достигнута договоренность, что вместо «УкрГазЭнерго» они дают возможность работать дочерней, а не посреднической структуре «Газпрома», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что «Газпромсбыт Украина» не является посреднической компанией. По его словам, в 2008 году эта компания также имела право работать на внутреннем рынке Украины. «Но она этим правом не воспользовалась. Потому что, чтобы работать на украинском рынке, им нужно давать газ дешевле, чем дает «Нафтогаз». Когда они начнут это делать и давать нашим потребителям более дешевый газ – мы только поблагодарим «Газпром» и его дочернюю структуру», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

Он также считает, что формула присутствия «Газпромсбыта» на внутреннем украинском рынке «никому не мешала и мешать не будет».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что к заседанию Совета национальной безопасности и обороны правительство должно утвердить сбалансированный финансовый план «Нафтогаза Украины» и представить его членам СНБО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в своем письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО Президент отметил: именно вследствие значительного разбалансирования финансовых потоков «Нафтогаза Украины», несущего риск национальной безопасности нашего государства, он инициировал рассмотрение данного вопроса на заседании СНБО.

Глава государства напомнил, что подписанные контракты на снабжение природного газа из Российской Федерации требуют дополнительных расходов на его закупку в сумме свыше 25 млрд. грн.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» должен выполнить финансовые обязательства перед кредиторами почти на 26 млрд. грн. без учета займов, предоставленных украинскими банками, и которые будут требовать пролонгации.

«Следовательно, возникает серьезная опасность разбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины». Очевидно, что этот риск требует серьезных изменений бюджетной и правительственной политики. Необходимо принять целый ряд решений, в частности, о пересмотре нормативов расходования природного газа, создании резервных запасов мазута, стимулировании экономии газа, прекращении производства электроэнергии с его использованием и переходе на использование угля собственной добычи, альтернативных источников энергии и т. п.», – отмечает Президент.

Именно из-за того, что значительное разбалансирование финансовых потоков «Нафтогаза Украины» несет риск национальной безопасности Украины, Президент и инициировал рассмотрение данного вопроса на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретариат Президента Украины еще не получил официальной информации о результатах газовых переговоров, проведенных украинской делегацией в Москве 19-20 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что в связи с этим его заявление, а также заявление Президента Украины, сделанное вчера в Чернигове, базировались на информации, полученной из телефонных разговоров с членами украинской делегации.

«Это информация от украинской делегации, которая получена в телефонном режиме… Пока письменного отчета, по моей информации, не поступило», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отвечая на вопрос, какими данными пользовался Президент, комментируя контракты на покупку и транзит газа в 2009 году, подписанные в Москве.

Вместе с тем он отметил, что украинская делегация выполнила директивы Президента не в полном объеме. Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что в директивах Президента говорилось о необходимости исключения посредника в отношениях между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», а также о пропорциональном повышении цены на газ и ставки на его транзит через территорию Украины.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что конкретных размеров цены и ставки в директивах не содержалось – в документе был изложен лишь принцип подхода к изменению этих показателей.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что 19 января Президент не давал правительству новых директив для ведения газовых переговоров.

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