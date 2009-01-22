”РУЭ» хотела направить газовые деньги на президентские выборы

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что компания «РосУкрЭнерго» планировала средства, заработанные на поставках газа в Украину в 2009 году, направить на избирательную кампанию двух кандидатов в президенты Украины.

Об этом она сказала 21 января в прямом эфире «5-го канала».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, предлагая России завышенную цену на газ, чем были сорваны переговоры 31 декабря, «РосУкрЭнерго» намеревалась остаться посредником в отношениях НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», а полученные средства в размере 2,5 - 3 млрд. долларов направить именно на эти цели.

Именно то, что на сегодняшний день удалось ликвидировать посредника, «РосУкрЭнерго», и стало «истерикой в Секретариате Президента», следствием чего является заседание СНБО, назначенное на 23 января, заявила премьер.

«Поэтому истерика мне понятна, потому что все эти деньги должны были пойти для двух кандидатов на президентскую избирательную каипанию. Я хочу сказать, что эти уважаемые господа этих денег не получат. Все эти деньги, которые можно будет заработать, будут достоянием страны, достоянием НАК «Нафтогаз», - сказала она.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину.

До 2008 года компания являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО « УкрГаз-Энерго ». 50% "РосУкрЭнерго" принадлежит российскому газовому монополисту ОАО « Газпром », 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.