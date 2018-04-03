Баланс недели: блокада в законе, росбанки под санкциями и 600 миллионов от ЕС

На уходящей неделе блокада временно оккупированного Донбасса, которая длится уже более 40 дней, вошла в новую, официальную фазу. Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне проведения АТО.

«Временно, до реализации пунктов 1 и 2 Минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, а также до момента возвращения захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей. В связи с этим Кабинет министров безотлагательно должен принять меры по прекращению перемещения грузов, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер и предоставленных украинскими и международными гуманитарными организациями», - говорится в указе президента.

Такой шаг Киева обусловлен также ростом угроз экономической и энергетической безопасности нашего государства, спровоцированных «угольной» блокадой.

Решение украинских властей стало реакцией на захват оккупантами размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов. Четвертый год кровопролитной войны в СКМ постоянно уверяют, что все предприятия, находящиеся на оккупированной территории, зарегистрированы на подконтрольной Киеву территорию, соблюдают украинское законодательство и самое главное – платят налоги.

В ответ на блокаду боевики ввели временные администрации на украинских предприятиях. Как результат - 16 марта руководство группы СКМ заявило, что полностью потеряла контроль над своими предприятиями и угольными шахтами на оккупированной территории.

Влияние блокады на экономику Украины, которая только начала восстанавливаться, пока трудно оценить. По предварительному прогнозу правительства, наша страна может только в текущем году потерять в среднем 1,3% ВВП. Кроме того, продолжение блокады до конца года может спровоцировать потери платежного баланса на сумму порядка 2 млрд долл. из-за снижения производства в металлургии, одной из ключевых отраслей украинского экспорта, при одновременном росте импорта энергетического угля.

«Сегодня возникли угрозы сдерживания экономического роста в связи с блокадой, которая произошла на востоке страны. Я уже говорил, и сейчас скажу - эта блокада происходит исключительно в интересах Российской Федерации. Те, кто понимают экономические процессы, также понимают, что это так и есть. Сейчас мы смотрим на то, что нужно сделать, чтобы удержать ситуацию и обеспечить соответствующий рост», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом он отметил, что правительство все же позитивно оценивает перспективы украинской экономики в 2017 году в связи с переориентацией на новые рынки и перспективами привлечения инвестиций. «Мы оптимистично смотрим в 2017 год», - подчеркнул премьер.

Оптимистично настроены и эксперты. Они считают, что, во-первых, блокада все-таки не продлится до конца года, так как местное население оккупированных территорий заинтересовано в работе предприятий, а после их национализации уверенности в том, что предприятия смогут работать, нет. Аналитики также отмечают, что предполагаемая потеря валютных поступлений в Украину на уровне 2-4 млрд долл. в общем объеме валютных поступлений – незначительная, и поэтому не окажет сильного влияния на курс гривни. Поддержку национальной валюте окажут благоприятные для украинских экспортеров условия на внешних рынках

По мнению экспертов, несмотря на все негативные последствия, блокада может оказать положительное влияние на развитие других источников восстановления экономики. В частности, для компенсации потерь власти начнут более активно способствовать развитию малого и среднего бизнеса и ускорят процесс реформ для улучшения условий подъема предпринимательства в стране.

О, чудо - росбанки попали под санкции

На уходящей неделе Национальный банк, наконец-то, снизошел к требованиям проукраинских сил и ввел ограничения в работе дочерних структур российских государственных банков после трех лет ведения Россией ожесточенной и гибридной войны против Украины.

Санкции против «дочек» российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», введены сроком на 1 год и представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев. Правительство совместно с НБУ обеспечит реализацию и мониторинг эффективности санкций, а также примет меры по запрету размещения в указанных банках средств государственных компаний.

Спусковым крючком для введения санкций против госбанков страны-агрессора стала информация о готовности материнских структур банков, в частности, «Сбербанка России», обслуживать в своих отделениях клиентов, которые предоставляют паспорта граждан так называемых «ДНР» и «ЛНР». Это вызвало ответную политическую реакцию в Украине, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал НБУ адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию, а после и СНБО поручил регулятору разработать меры воздействия на банки с российским капиталом.

Национальный банк не ожидает негативных последствий от введенных санкций для Украины и ее граждан. По оценкам НБУ, санкции не позволят вывод активов, которые на сегодня составляют 150 млрд грн и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в размере 36 млрд грн.

По оценкам группы ICU, кредиты материнских структур в попавших под санкции банках превышают 1,3 млрд долл., а ежегодная сумма процентов составляет около 90 млн долл., и эти суммы фактически превратятся в капитал соответствующих финучреждений, что улучшит их капитализацию и даст статистический прирост прямых иностранных инвестиций в Украину. Эксперты прогнозируют, что санкции приведут к оттоку депозитов из российских банков, но, тем не менее, неплатежеспособность российских «дочек» в Украине маловероятна, поскольку акционеры продолжат их поддерживать, несмотря на потенциальный отток депозитов.

Деньги на пороге

В середине марта главный кредитор Украины – Международный валютный фонд подтвердил долгожданную дату заседания Совета директоров, на котором будет рассмотрена оценка экономической ситуации в нашей стране, а также утвержден Третий пересмотр программы реформ, одобренной в марте 2015 года. Украинский вопрос остается в повестке дня на 20 марта - как и сообщалось ранее. Одобрение Третьего пересмотра предполагает также принятие решения о выделении нашей стране четвертого по счету программного транша кредита в размере 1 млрд долл.

Власти ожидают, что Украина уже на следующей неделе может получить деньги Фонда, которые поступят на счета Национального банка и пополнят золотовалютные резервы.

Между тем, различные политические силы все никак не угомонятся, подогревая страсти вокруг текста меморандума с МВФ.

«Я слышу, что много истерии вокруг нашего сотрудничества с Международным валютным фондом… Но вы должны знать, что очередной транш выделяется тогда, когда предыдущие меры были выполнены. То есть, фактически тот транш, который мы можем получить после заседания Совета директоров Международного валютного фонда, которое произойдет 20 марта, - это маркер выполнения мер по состоянию на март 2017 года», - заявил премьер-министр во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

При этом Гройсман отметил, что дальнейшие шаги для продолжения сотрудничества с МВФ предусматривают, в том числе, пенсионную реформу, которая нужна в первую очередь самой Украине.

Гройсман заявил, что Украина намерена полностью и в срок выполнить программу расширенного финансирования Международного валютного фонда EFF объемом 17,5 млрд долл., рассчитанную до 2019 года, и провести соответствующие реформы.

Кроме денег Фонда, в скором времени в Украину должна поступить макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Решение об их выделении Еврокомиссия утвердила на уходящей неделе. Деньги наша страна может получить в конце марта – начале апреля. Макрофинансовая помощь будет направлена в бюджет и дополнительно положительно повлияет на развитие экономики. Украина ожидает поступления указанных средств с 2015 года, когда Евросоюз предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила 600 млн евро в 2015 году. Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов. В 2016 году кредитные транши от ЕС Украина не получила.

Позитивной новостью уходящей недели также стала ратификация Радой соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, что откроет для отечественных производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

«Соглашение о свободной торговле с Канадой - это первый документ после Соглашения об ассоциации с ЕС, который охватывает настолько большой рынок. Соглашение о свободной торговле открывает возможности для украинского бизнеса. Соглашение также позволит продолжить переориентацию украинских предприятий на все рынки, кроме российского», - сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя документ в Раде.

Канада ежегодно импортирует товаров на 420 млрд долл., чем непременно должны воспользоваться украинские экспортеры. Кроме того, соглашение позволит укрепить трансатлантические торговые связи и наладить треугольник свободной торговли «Украина - Канада - ЕС».

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Госстат опубликует данные о промышленном производстве за февраль, что позволит оценить первые потери от торговой блокады Донбасса, а Совет директоров МВФ решит вопрос выделения нашей стране 1 млрд долл., что поможет сгладить негативные последствия блокады на экономику.

Ксения Обуховская