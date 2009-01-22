Сегодня – День Соборности Украины

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности.

Этот праздник отмечается ежегодно в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

Государственным праздником День Соборности Украины был определен Указом Президента от 21 января 1999 года.

Торжественный Акт Соединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики в единое соборное Украинское государство провозгласила директория УНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

Западно-Украинская Народная Республика была провозглашена 1 ноября 1918 года массовым выступлением украинской интеллигенции и военных в Австро-Венгерской империи в Галичине. Столицей ЗУНР сначала был Львов, потом Тернополь, а с января 1919 года - Станислав (сейчас - Ивано-Франковск).

Сегодня по всей Украине пройдут торжества, посвященные Дню Соборности Украины.

В частности, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возложит цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, после чего планирует принять участие в торжественном собрании по случаю 90-й годовщины провозглашения Акта соединения УНР и ЗУНР.

После завершения торжеств Глава государства осуществит рабочую поездку в Черниговскую область, где примет участие в мероприятиях на территории Национального историко-культурного заповедника «Гетманская столица».