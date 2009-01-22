В ЕС намерены ввести санкции против работодателей

Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента выступил за введение санкций против работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте доклада Клаудио ФАВА (группа социалистических партий, Италия) по поводу предложений Еврокомиссии, одобренному на заседании комитета 21 января.

Комитет уже рассматривал этот вопрос 5 ноября 2008 года, однако вернулся к нему, поскольку все внесенные дополнения в проект Директивы были с того времени согласованы с Советом ЕС, что, в случае одобрения доклада Европарламентом, позволяет одобрить Директиву в первом чтении и в целом.

Предложенная Еврокомиссией Директива предусматривает введение минимальных санкций на европейском уровне к работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов, среди которых штрафы, выплата недоплаченной зарплаты по сравнению с той, которую платили бы легальному рабочему, а также – вынесение приговоров на привлечение к публичным работам на срок до 5 лет.

Текст также предусматривает уголовные санкции в отношении работодателей, которые повторно наняли на работу нелегальных мигрантов, в случаях значительного количества нелегалов среди работников работодателя, если условия работы имеют признак эксплуатации, если рабочий был жертвой торговли людьми или несовершеннолетним.

При этом работодатель, у которого выявлены на работе нелегальные мигранты, должен вернуть полученное на протяжении года бюджетное пособие, если он его получал. Он также должен оплатить все налоги и отчисления, надлежащие в том случае, если бы в должности, которую занимал нелегал, работал легальный выходец из третьих стран, а также расходы, связанные с возвращением нелегала в страну происхождения.

В случаях, когда тяжело установить продолжительность работы нелегального мигранта у работодателя, считается, что нелегал работал 3 месяца.

В то же время депутаты высказались за применение уменьшенных штрафных санкций в случае использования работы нелегалов в помощи по домохозяйству, если только такая помощь не имела признаков эксплуатации.

Кроме того, депутаты высказались за создание механизма рассмотрения жалоб нелегальных мигрантов с целью лишения риска юридической ответственности работодателя, который нанимал нелегальных мигрантов по ошибке. При этом нелегальные мигранты, которые сотрудничают в расследовании против работодателя, должны иметь право получить временный вид на жительство.

Депутаты также высказались за проведение странами-членами ЕС “эффективных инспекций в достаточном количестве” для контроля занятости нелегальных мигрантов.

Голосование за проект доклада К.ФАВА в сессионном зале Европарламента запланировано на 19 февраля.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2007 года Европейская комиссия предложила усилить санкции в отношении работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.

Главная цель проекта директивы, представленного комиссией, – установить подобные санкции во всех странах-членах ЕС. Все санкции предусмотрено осуществлять только в отношении работодателей, а не рабочих.

В виде превентивной меры предусматривается ввести обязательную проверку работодателем перед наймом на работу наличие у выходцев из третьих стран права на проживание или другой эквивалентной авторизации.

Кроме того, предлагается обязать предприятия информировать национальную власть о наличии у них рабочих из третьих стран.

На сегодня 26 из 27 стран-членов ЕС ввели разнообразные санкции в отношении работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов, а в 19-ти странах предусмотрена также уголовная ответственность.