Apple заявляет о рекордных продажах во время кризиса

Компания Apple опубликовала очередной квартальный отчет, который не подтвердил опасений экспертов и показал, что позиции компании на рынке ничуть не ухудшились из-за глобального экономического кризиса. Об этом сообщает сегодня BBC/

Чистая прибыль Apple за последний квартал 2008 года составила 1,61 млрд. долларов, при общей выручке в 10,7 млрд.

За указанный период было продано 22 миллиона плееров iPod более четырех миллионов телефонов iPhone.

Однако представители компании предупредили, что в первом квартале 2009 года доходы могут значительно упасть.

За аналогичный период прошлого года прибыль Apple составила 1,58 млрд. долларов при выручке в 9,6 млрд.

"Даже в этот экономически непростой период мы невероятно рады объявить о том, что достигли рекордных показателей как дохода, так и прибыли за всю историю Apple, впервые преодолев в квартальном отчете отметку в 10 млрд. долларов", - заявил глава компании Стив Джобс.

Продажи компании выросли по всем видам продукции.

За три месяца было продано более 2,5 млн. компьютеров Macintosh, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Плееров iPod было продано 22,7 млн., здесь рост по сравнению с 2007 годом составил 3%.

Наконец, телефонов iPhone за последние три месяца было продано 4,36 млн., это на целых 88% больше, чем за последний квартал 2007 года.

Тем не менее, в следующие три месяца Apple ожидает резкое падение прибыли.

Как заявил финансовый директор компании Питер Оппенгеймер, "мы ожидаем, что в следующем квартале... прибыль составит от 7,6 до 8 млрд. долларов".

Результаты работы компании были опубликованы вскоре после того, как появились сообщения о том, что деятельностью Apple займется Комиссия США по торговле ценными бумагами. Согласно одной из версий, недавнее сообщение о болезни Стива Джобса могло ввести в заблуждение инвесторов.