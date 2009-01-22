АНОНС на 22 января 2009 г.

10:42, 22 января 2009
Разное
0

ГКЯРУ и Минтоп подытожат ситуацию на украинских АЭСВ УСПП обсудят проект Закона Украины «О местных налогах и сборах»Ассоциация малых городов будет выяснять, «Куда делся 1 млрд. гривен для малых городов Украины?»

***

Совместное заседание Коллегий Государственного комитета ядерного регулирования Украины и Министерства топлива и энергетики Украины. Вопросы: О состоянии выполнения в 2008 году Концепции повышения безопасности действующих энергоблоков АЭС. Об итогах выполнения в 2008 году мероприятий по продлению эксплуатации энергоблоков АЭС сверхпроектного срока.

***

Состоится представление нового главы Госкомпредпринимательства Александры Кужель.

***

В Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Румынии Кристиан Дяконеску. Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также вопрос подготовки официального визита в Украину Президента Румынии Траяна Бесеску.

***

Первое пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

***

Выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования при участии Консультативного Совета по вопросам информатизации при Верховной Раде Украины. Вопросы: О Стратегии инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобализационных вызовов; О проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об электронной цифровой подписи"; О проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О научно-технической информации" и др.

***

Интернет-конференция народного депутата Украины, члена депутатской фракции БЮТ во ВР Анатолия Семиноги на тему: „Подписание контракта между Украиной и Россией - конец газового противостояния ?„

*** 

Брифинг заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина по итогам работы Главного управления по расследованию особо важных дел в 2008 году.

***

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей состоится круглый стол «О недопустимости усиления налоговой нагрузки на малый и средний бизнес (о проекте Закона Украины «О местных налогах и сборах»)». В мероприятии примут участие президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах, участники общественного Антикризисного совета, руководители властных структур, предприниматели малого и среднего бизнеса, представители общественных организаций, эксперты.

***

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Куда делся 1 млрд. гривен для малых городов Украины?». Закон Украины «О государственном бюджете 2009 год» потерял сумму в 1 млрд. грн. для малых городов Украины, которая планировалась на решение самых неотложных проблем малых городов. Состояние домов, сетей может привести к массовым катастрофическим ситуациям в малых городах. Участники: председатель Ассоциации малых городов Украины Павел Козырев, член правления, городской председатель г. Городок Хмельницкой обл. Виктор Хоптинец, городской председатель г. Бобринец, Кировоградской обл. Леонид Кравченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter