АНОНС на 22 января 2009 г.

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Совместное заседание Коллегий Государственного комитета ядерного регулирования Украины и Министерства топлива и энергетики Украины. Вопросы: О состоянии выполнения в 2008 году Концепции повышения безопасности действующих энергоблоков АЭС. Об итогах выполнения в 2008 году мероприятий по продлению эксплуатации энергоблоков АЭС сверхпроектного срока.

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Состоится представление нового главы Госкомпредпринимательства Александры Кужель.

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В Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Румынии Кристиан Дяконеску. Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также вопрос подготовки официального визита в Украину Президента Румынии Траяна Бесеску.

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Первое пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

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Выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования при участии Консультативного Совета по вопросам информатизации при Верховной Раде Украины. Вопросы: О Стратегии инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобализационных вызовов; О проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об электронной цифровой подписи"; О проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О научно-технической информации" и др.

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Интернет-конференция народного депутата Украины, члена депутатской фракции БЮТ во ВР Анатолия Семиноги на тему: „Подписание контракта между Украиной и Россией - конец газового противостояния ?„

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Брифинг заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина по итогам работы Главного управления по расследованию особо важных дел в 2008 году.

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В Украинском союзе промышленников и предпринимателей состоится круглый стол «О недопустимости усиления налоговой нагрузки на малый и средний бизнес (о проекте Закона Украины «О местных налогах и сборах»)». В мероприятии примут участие президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах, участники общественного Антикризисного совета, руководители властных структур, предприниматели малого и среднего бизнеса, представители общественных организаций, эксперты.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Куда делся 1 млрд. гривен для малых городов Украины?». Закон Украины «О государственном бюджете 2009 год» потерял сумму в 1 млрд. грн. для малых городов Украины, которая планировалась на решение самых неотложных проблем малых городов. Состояние домов, сетей может привести к массовым катастрофическим ситуациям в малых городах. Участники: председатель Ассоциации малых городов Украины Павел Козырев, член правления, городской председатель г. Городок Хмельницкой обл. Виктор Хоптинец, городской председатель г. Бобринец, Кировоградской обл. Леонид Кравченко.