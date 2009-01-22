Ритейл просит у КМУ рефинансирования

Ситуация в розничной торговле близка к критической – с октября 2008 года убытки шести крупнейших ритейлеров превысили 800 млн грн. Об этом пишет сегодня «Коммерсант-Украина».

Вчера компании сообщили о переговорах с правительством о выделении рефинансирования в размере 2,8 млрд грн. Взамен они готовы ограничить розничную наценку на социально значимые продукты десятью процентами. Впрочем, эксперты считают рефинансирование ритейла маловероятным – в госбюджете на это средств нет, а на получение денег Нацбанка через кредитные учреждения наложено ограничение по договору с МВФ.

О переговорах Кабинета министров, ритейлеров и производителей продуктов питания относительно ограничения торговой надбавки на социально значимые продукты вчера сообщил гендиректор сети гипермаркетов "О`кей-Украина" Армен Папазян. "Украинская торговая ассоциация (УТА) разрабатывает меморандум, в котором со стороны розничных сетей мы предлагаем установить максимальную наценку на эти товары около 10%,– говорит гендиректор УТА Игорь Кишко.– Взамен мы просим рефинансирования хотя бы крупных компаний – это 2,8 млрд грн". Речь идет о сетях Fozzy, "Фуршет", "Велика кишеня", "АТБ-маркет", "Эко-маркет", "Пакко", "О`кей" и "Таргет".

Ситуация в розничной торговле критическая. В условиях нестабильности гривны и роста процентной ставки по кредитам компании терпят убытки. "Банки повысили ставки кредитов в среднем на 8%, до 20-25%. У ритейлеров нет такой рентабельности, чтобы обслуживать эти ставки,– говорит Армен Папазян.– Поэтому мы вынуждены увеличивать отсрочку платежей поставщикам, что сказывается на их финансовом состоянии". "Из-за девальвации гривны с октября убытки шести крупнейших компаний на рынке составили 800 млн грн. Если в ближайшее время держатели облигаций компаний воспользуются офертой, убытки составят еще 700 млн грн, а сумма по краткосрочным кредитам – 1,2 млрд грн",– говорит господин Кишко.

В апреле прошлого года правительство и розничные сети уже договаривались об ограничении цен на социально значимые товары. Речь идет о 22 наименованиях, среди которых хлеб, крупы, мясо и сахар. "Взамен правительство в устной форме тогда обещало снизить стоимость лицензии на продажу табака и алкоголя до 250 грн в год. Это обещание так и не было выполнено",– говорит господин Кишко. По его словам, сейчас стоимость лицензии с одного кассового аппарата на алкоголь составляет 8 тыс. грн, а на табак – 2 тыс. грн в год.

В Кабмине говорят, что переговоры находятся лишь на начальной стадии, а сумма, названная ритейлерами, является слишком высокой. "О 2,8 млрд грн говорят розничные сети, но какую сумму предложит правительство – это другой вопрос",– говорит заместитель министра экономики Андрей Близнюк. Но в целом министерство поддерживает инициативу сетей. "В бюджете на это средств нет. Их можно взять лишь из стабилизационного фонда или путем рефинансирования кредитных учреждений Нацбанком. Однако для этого необходимо отдельное решение правительства",– говорит он.

Независимый финансовый эксперт Эрик Найман отмечает, что наиболее вероятной схемой кредитования является выдача Нацбанком рефинансирования банкам, в которых кредитуются сети. "Эти банки, в свою очередь, выдадут деньги сетям. Таким образом деньги не вымываются из бюджета. Впрочем, у Нацбанка есть ограничения от МВФ",– говорит он. Напомним, по соглашению с МВФ Нацбанк может увеличить монетарную базу в этом году всего на 21 млрд грн.