Буш ушел - уйди и Тейлор

Спикер Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко в среду предложил послу США в Украине Уильяму Тейлору не спешить с открытием представительства США в автономной республике. "Я предложил не торопиться с открытием этого офиса, потому что общественность Крыма крайне негативно воспринимает саму инициативу. Я сказал (послу), что сначала необходимо провести очень серьезную разъяснительную работу среди населения Крыма, чтобы жители понимали, что это будет за офис, какие цели и задачи будут на него возлагаться", - сказал глава парламента, отвечая на вопросы журналистов в четверг - цитирует его слова РИА "Новости". "Дискуссия по этому вопросу будет продолжена, но я думаю, что на какой-то период проблема открытия офиса снята", - добавил Гриценко. Украина и США в декабре 2008 года подписали хартию о стратегическом партнерстве, согласно которой стороны будут сотрудничать в сфере обороны и безопасности, развивать экономическое, торговое и энергетическое партнерство. В рамках соглашения Украина дала согласие на открытие дипломатического представительства США в Симферополе. По данным пресс-секретаря госдепартамента США Шона Маккормака, штат представительства будет состоять из одного или двух дипломатов. Спикер Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко позже в декабре потребовал согласовать открытие представительства с руководством автономной республики.

Уильям Тейлор, приехавший в среду в Симферополь на открытие выставки в этнографическом музее, сообщил журналистам, что США действительно планируют открыть в Крыму отделение посольства - "небольшое подобное консульству учреждение" - но сделают это только после согласования с руководством автономной республики. По данным Тейлора, США намерены открыть в Крыму представительство, потому что заинтересованы в росте числа американских туристов, посещающих Крым, и увеличении количества инвесторов, реализующих в Крыму экономические проекты, а также стремятся развивать в республике программы сотрудничества в сфере здравоохранения и "помогать органам местного самоуправления развиваться". По словам посла, ранее в среду он обсуждал вопрос открытия представительства с Гриценко и представителем президента Украины в Крыму Леонидом Жунько. "Посол был удивлен, что инициатива, озвученная министром иностранных дел, не обсуждалась с представителями власти Автономной республики Крым", - сказал журналистам Анатолий Гриценко.

Ряд политических и общественных сил Крыма выступают категорически против открытия представительства США в Симферополе. Вечером в среду у главного входа в музей Тейлора ждали около 50 противников открытия представительства. Участники пикета держали транспаранты с лозунгами "Сказок про НАТО крымчанам не надо", "Украине нужен мир, а не натовский мундир". Собравшиеся скандировали "НАТО - нет", "Буш ушел - уйди и Тейлор". Посол США вошел в музей через боковой вход.