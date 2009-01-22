Сейм Литвы - за снижение зарплаты президента, судей и мэров

Президенту Литвы, судьям , мэрам и их заместителям предлагается последовать примеру парламентариев и с 1 марта на 15% снизить себе зарплаты - проект таких поправок к законам внес член сейма Кястутис Даукшис, сообщила в четверг парламентская пресс-служба. В сущности он лишь формализовал требования, которые прозвучали в зале сейма в минувший вторник, когда депутаты проголосовали за уменьшение зарплаты себе. Тем самым они "продемонстрировали солидарность"к гражданам страны в условиях ухудшающегося экономического положения, к которой призвал их спикер Арунас Валинскас. Даукшис предлагает также на 15% снизить зарплату и государственным служащим 17-20 категорий. Если это будет принято, то круг должностных лиц, у которых снизится зарплата, существенно расширится - в него попадут парламентские и правительственные советники, директора и заместители администраций самоуправлений, правительственные уполномоченные и другие. Премьер и министры уже приняли аналогичное решение.