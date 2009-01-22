Sony ожидает отрицательный баланс за первый квартал

Мировой производитель электроники и цифровой техники Sony закрывает один из двух заводов по производству телевизоров в префектуре Айти и сокращает половину персонала, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Компания приняла решение сконцентрировать производство телевизоров только на одном заводе, это связано со снижением спроса на телевизоры в мире из-за углубления мирового кризиса. Сейчас на производстве телевизоров в компании занято 2600 человек, 1000 из них будет уволена. Кроме того, вероятно, баланс компании за первые три месяца 2009 года будет отрицательным. В японских СМИ называется сумма дефицита в 100 миллиардов йен (1,12 миллиарда долларов). В декабре 2008 года компания объявила о планах сокращения персонала по всему миру на 16 тысяч человек, 8 тысяч из которых составляют постоянные сотрудники. На пресс-конференции в четверг вечером президент компании Ховард Стрингер (Howard Stringer) огласит подробные данные сокращений персонала и размеры дефицита баланса за IV квартал 2008 финансового года, который заканчивается в Японии 31 марта.