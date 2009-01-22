ГЛАВНОЕ на 22 января (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается банковского сектора. Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" понизило долгосрочный кредитный рейтинг ООО "Украинский промышленный банк" (г. Киев) до уровня uaBB-. Прогноз рейтинга - негативный. Агентство также поместило кредитный рейтинг в Контрольный список рейтингов.

Понижение кредитного рейтинга банка и помещение его в Контрольный список было обусловлено ухудшением платежеспособности банковского учреждения при сохранении низкой капитализации. При этом существенное негативное влияние на уровень кредитного рейтинга банка оказали ухудшение уровня информационной прозрачности и неопределенность перспектив дальнейшего развития при неурегулированной ситуации с собственниками банковского учреждения.

Напомним, с 21 января 2009 года в "Укрпромбанке" введена временная администрация. Временным администратором назначен Александр МАЙДАНЮК.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его участниками являлись: ООО «АВС», прямое участие – 34%; ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

Хроника курсовой ситуации. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8300/7,9450, к 11:00 сузился спрэд - 7,8400/7,9200, а к 12:00 - снизились до 7,8300/7,8600 грн. за 1 доллар. Рублевый рынок открылся котировками 0,2360/0,2420 грн., а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2365/0,2410, и к 12:00 установились на следующих значениях 0,2375/0,2400.

В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32,6605 (-0,2095).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3010/1,3012, и к 12:00 выросли 1,3048/1,3050.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,1845/10,3400, к 11:00 цены составили 10,2290/10,3395, а к 12:00 ушли вниз 10,2025/10,2715.

Новости в сфере энергетики. Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Юрий БОЙКО обнародовал «газовые» контракты, подписанные между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром» 19 января 2009 года. Копии контрактов были продемонстрированы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.БОЙКО отметил, что в формуле базовой ценой при расчетах является цена 450 долл. за тыс. куб. м.

«Такая цена действительно действует в Германии, Чехии, Австрии. Но Германия находится на расстоянии, примерно, 2200 км. То есть, нам дали базовую цену 450 долларов, без учета того, что газ проходит через Украину, Словакию, Чехию и в Германию, и стоимость этого транзита составляет примерно 85 долларов, исходя из транзитных ставок, действующих в Чехии, Словакии и нашей стране, даже по 1,7 доллара. То есть забыли просто отминусовать от 450 долларов 85 долларов транзита», – сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что «в итоге, исходная стоимость газа для нас получается выше, без учета транзита, чем для стран Европейского Союза».

Вместе с тем он отметил, что изменились и условия оплаты. «Если раньше мы платили по истечении месяца, то сегодня условия существенно ужесточены. Если до 7 числа месяца, следующего после поступления газа в страну, мы не рассчитаемся за газ, то в следующем месяце нас переводят уже на предоплату… Это беспрецедентный случай. Ни одна страна Европейского Союза, ни одна компания, работающая с «Газпромом», не имеет подобного пункта, не имеет подобных условий», – сказал Ю.БОЙКО.

«Поэтому, я думаю, что все подписанты этого контракта будут иметь долгие разговоры с правоохранительными органами. Потому что иначе как предательством национальных интересов подобный контракт назвать нельзя», – акцентировал народный депутат.

Украина предложила Беларуси возобновить импорт украинской электроэнергии Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» предложило белорусскому государственному оператору «Белэнерго» возобновить импорт украинской электроэнергии в объеме 3 млрд. кВт/ч в 2009 году по цене 0,045 долларов за 1 кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ, сославшись на пакет документов, отправленный сегодня белорусской стороне украинским оператором экспорта.

По его словам, предложения Украины содержат пункт о возможности транзита украинской электроэнергии через Беларусь в Литву по цене 5 долл. за 1 МВт/ч. Он подчеркнул, что данные предложения учитывают договоренности Украины и Беларуси, достигнутые в ходе встреч Президентов Украины и Беларуси, а также ранее в ходе встреч первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА с представителями правительства Республики Беларусь.

Он добавил, что в новых предложениях Украины существует также пункт об установлении тарифа на транзит украинской электроэнергии через территорию Беларуси в направлении Литвы на уровне 5 долларов за МВт/ч, тогда как белорусская сторона в ходе переговоров 19 января настаивала на цене в 7 долларов.

О.БУГАЕВ отметил, что на сегодняшний день у «Укринтерэнерго» и у одной из компаний Литвы существует предварительная договоренность о начале поставок украинской электроэнергии в Литву транзитом через Беларусь.

Комментируя вопрос об объемах таких поставок, первый зам.министра отметил, что Украина может поставлять транзитом в Литву мощность от 250 до 300 МВт.

Еже одна новость от ТЭК. Акционерная компания "Киевэнерго" начала отключение самых крупных должников за тепловую и электрическую энергию.

По данным “Киевэнерго”, долг потребителей за тепловую и электрическую энергию перед АК уже превышает 1,3 млрд. грн. Из-за большого долга отключению подлежат в основном заведения, которые финансируются из городского и районного бюджетов, а также коммунальные предприятия. Общий долг потребителей перед АК "Киевэнерго" за электричество составляет 788 млн. грн., за тепловую энергию – 512 млн. грн.

Все организации, которые отключаются от электричества и тепла, своевременно получили сообщение об отключении и имели возможность принять все необходимые меры, чтобы избежать таких действий”, - подчеркнули в “Киевэнерго”.

Отключению в первую очередь подлежат – «Киевский городской центр сердца" (долг - 679 121,69 грн.), Киевская ГКБ скорой медицинской помощи (552 093,64 грн.), Научный центр радиационной медицины АМНУ (107 997,11 грн.), роддом №7 (89 267,43 грн.), Центральная районная поликлиника Днепровского р-на (29 343,13 грн.), поликлиника №2 Шевченковского р-на (27 147,18 грн.), Киевская городская психоневрологическая больница №2 (23 564,09 грн.), Киевский центр спортивной медицины (22 992,71 грн.), КГЦ социальных служб для семьи, детей и молодежи (22071,03 грн.), Киевская городская станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф (17 тыс. 741,86 грн.), средняя общеобразовательная школа №119 (17 119,34 грн.), поликлиника №3 Подольского р-на Киева (15391,24 грн.), Центральная районная поликлиника Соломенского р-на (14 665,73 грн.), Поликлиника семейных врачей "Корчувате" (14385,11 грн.), Киевский городской центральный противотуберкулезный диспансер (9275,05 грн.), поликлиника №3 Соломенского р-на (5815,75 грн.), поликлиника №1 Печерского р-на (5353,33 грн.), Киевский городской психоневрологический диспансер №2 (4953,64 грн.), Детская стоматологическая поликлиника №1 (3106,13 грн.), Амбулатория врачей общей практики в поселке Быковня (2248,02 грн.) и др.

Новость от химпрома. Специалисты Одесского припортового завода 21 января осуществили первый этап возобновления производства аммиака.

Как сообщил УНИАН заместитель директора завода Сергей НАЗАРЕНКО, все агрегаты предприятия удастся запустить не раньше, чем 23-24 января, когда по газопроводу будет стабильно поставляться не менее 49 тыс. кубометров газа в час. Пока топливо подается на предприятие под давлением 10 атмосфер.

По словам замдиректора, завод своевременно рассчитался за потреблённые энергоносители и даже осуществил предоплату на газопоставки до 17 января текущего года.

Из-за вынужденной остановки предприятие до сих пор несет ежесуточные убытки до 500 долл. США. А всего из-за "газовой войны" завод потерял 5 млн. долл.

С.НАЗАРЕНКО отметил, что полное восстановление производства аммиака обойдется заводу в 7 млн. грн.

Напомним, Одесский припортовый завод (ОПЗ) вечером 7 января остановил производство из-за сокращения подачи газа.

Напоследок новости для киевлян.Вопрос снижения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте депутаты Киевсовета планируют рассмотреть в феврале, когда будет утверждаться бюджет столицы на 2009 год, сообщил сегодня на брифинге заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

«Любое уменьшение тарифов значит автоматически компенсацию из бюджета, поэтому принимать отдельно, определяться с тарифной политикой на этот год без привязки к бюджетной статье расходов на компенсацию этого, было бы как минимум обманчивым. Поэтому на согласительном совете мы обсудили, и все без исключения руководители фракций договорились, что вопросы тарифной политики на следующий год и, в частности, транспортной тарифной политики, будут рассмотрены в комплексе с бюджетом. И снижение цены на тот или иной вид услуг будет привязан и сразу зафиксирован в бюджете», - пояснил О.ДОВГИЙ.

Он отметил, что на сегодняшний день ни одна из фракций Киевсовета, ни Киевский городской председатель не против того, чтобы снижены тарифы на проезд в городском транспорте.

В продолжение темы. Киевский городской совет утвердил введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев. Коммунальное предприятие «Киевдорсервис» определено как единственный оператор по взыманию компенсационного сбора.

Депутаты поручили Киевской городской государственной администрации определить источники финансирования утвержденного комплекса мер, среди которых, в частности, строительство автотранспортных терминалов, установка специального оборудования на въездах в город, налаживание сотрудничества с региональной таможней и прочее. Также горадминистрация должна определить размер компенсационного сбора. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

По предварительной информации, на строительство всех необходимых терминалов необходимо будет от 2 до 3 лет и в связи с этим взимание сбора можно будет ввести не ранее 2011 года.

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(УНИАН)