Лукашенко идет на "рекорд": распорядился к 1 мая трудоустроить всех безработных Беларуси

К 1 мая президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных в стране. И, в частности, заменить ими коммунальную технику, эксплуатация которой, по словам главы государства, обходится слишком дорого, пишет «Газета.Ru».

«Это - идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это главное», — заявил белорусский президент на совещании об актуальных вопросах развития страны. Совещание было собрано в срочном порядке — на фоне охватившей все регионы страны волны протестов против «налога на тунеядцев».

На том самом совещании Александр Лукашенко был вынужден публично уступить оппозиции. Он заявил, что исполнение «Декрета о тунеядстве» приостанавливается как минимум до конца года. Это, однако, не сбило волну протестов в регионах. Тогда же президент поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных.

Читайте также"Почти революция" в Беларуси: балансирование Лукашенко и страх Путина перед новым Майданом - ForbesОфициально в стране очень низкий уровень безработицы - 0,9% от экономически активного населения на начало февраля. В реальности люди, оказавшись без работы, просто не регистрируются в качестве безработных. Дело в том, что в Беларуси пособие по безработице составляет всего около $10 в месяц, выплачивается лишь определенный срок, а зарегистрированный в качестве безработного обязан регулярно выходить на неоплачиваемые общественные работы — обычно просто мести улицы.

Фактический же уровень безработицы за 2016 год составил 5,8% от экономически активного населения. Примечательно, что это тоже государственная официальная статистика — данные статистического ведомства Белстат по итогам обследования домашних хозяйств.

При этом налоговое ведомство с ноября 2016-го по февраль 2017-го разослало более 470 тыс. извещений об оплате денежного сбора «тунеядцами». То есть, «письмо счастья» получил каждый 10-й трудоспособный белорус. Это уже подводит к 10-процентному уровню скрытой безработицы в стране.

Нельзя сказать, что скрытую безработицу правительство не видело. Последние два года и президент, и премьер-министр Беларуси говорят о создании рабочих мест с доведением планов для каждого министерства, с учетом ситуации в каждом регионе. В итоге, по официальным данным за 2016 год, в стране создали около 54 тыс. новых рабочих мест. С другой стороны, по оценке белорусского экономиста Льва Марголина, только из-за плохого администрирования на госпредприятиях Беларусь ежегодно теряет порядка 70 тыс. рабочих мест.

Но теперь, когда экономический кризис из-за «налога на тунеядцев» перерос в политический, в Беларуси хотят одним махом трудоустроить всех безработных. Причем сделать это как раз к празднику труда.

«По трудоустройству безработных — я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть — пьяницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним одни методы по принуждению к работе. Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти, и оказать помощь, — сказал Лукашенко. — Но люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены. И запомните, в какой бы я район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».

По словам президента, в Минске на работах по благоустройству территории порой задействована дорогостоящая техника, «эксплуатационные и амортизационные расходы на которую значительно превышают стоимость ручного труда».

«Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», — заявил глава Белоруссии.

Получается, теперь чиновникам придется организовать оплачиваемые общественные работы. Считаем: разослано 470 000 извещений, оплатило 10%, остается более 400 000. Хватит ли на всех лопат?

Есть у этого вопроса еще один нюанс, уже уровня анекдота. Все на том же совещании 9 марта Александр Лукашенко предписал чиновникам трудоустроить своих любовниц и любовников.

«Я обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких.

Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе, — заявил глава Белоруссии. — Вы можете сказать: да они заплатят 200 долларов в год. Нет, желательно, чтобы они были на работе. Я не хочу называть конкретные фамилии. Полковник Шпегун (начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Сергей Шпегун. — «Газета.Ru») должен взять этот вопрос лично на контроль и мне доложить после 1 апреля».

В ХХ веке наиболее удачно общественные работы для преодоления кризиса использовали два известных политика: Бенито Муссолини и Франклин Рузвельт. При Муссолини в Италии даже существовало отдельное министерство общественных работ. Учитывая высокий уровень безработицы в стране после Первой мировой, одним из достижений внутренней политики правительства Муссолини в 1924–1933 годах считается успех программы общественных работ — осушение Понтийских болот. Эти огромные болота под Римом много веков создавали большую проблему — были рассадником малярии.

Также благодаря общественным работам за 10 лет в Италии были построены 8 тыс. км автомобильных дорог (в их числе первая в Европе автомагистраль высшего класса) и 400 новых мостов. Был сооружен колоссальный акведук для подачи воды в засушливую Апулию. Были реконструированы основные железнодорожные магистрали.