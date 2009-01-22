ГЛАВНОЕ на 22 января (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается газовой сферы. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не видит целесообразности в том, чтобы проводить в пятницу, 23 января, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения газового вопроса.

«На сегодня кризис (газовый – УНИАН) закончился, и на СНБО просто нечего рассматривать, кроме того, что пытаться вернуть «РосУкрЭнерго» в прежнюю работу по посредничеству между «Газпромом» и НАК «Нафтогазом». Но я не позволю этого сделать. Я не позволю Президенту страны возвращать коррупционного посредника между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что заседание СНБО надо было проводить тогда, когда газовый кризис начался, а сейчас, по ее словам, все проблемные вопросы по поставкам и транзиту газа решены.

Как сообщил источник УНИАН, заседание СНБО не состоится. По словам собеседника агентства, причиной отмены является то, что на данный момент еще не готовы к рассмотрению те материалы, которые должны были быть рассмотрены на завтрашнем заседании.

Еще одна новость от ТЭК. Министерство топлива и энергетики Украины надеется, что ГПВД “Укринтерэнерго” возобновит экспортные поставки электроэнергии в направлении Польши с 1 февраля текущего года.

Как отметил первый заместитель министра топлива и энергетики Олег БУГАЕВ, ГПВД прекратило поставки в адрес польского контрагента компании Zomar в декабре прошлого года, поскольку на фоне падения промышленного производства в Польше польские партнеры отказались от импорта.

О.БУГАЕВ сообщил, что в настоящее время идут переговоры о возобновлении экспорта.

Украина экспортирует электроэнергию в Польшу с 1995 года. По данным польской фирмы Zomar, которая имеет подписанный контракт с «Укринтерэнерго» на поставку электроэнергии, ежемесячно Польша получает от 140 до 215 МВт электроэнергии, что составляет менее 1% польского рынка электроэнергии. Украина с октября 2007 года по апрель 2008 года прекратила поставки электроэнергии в Польшу из-за того, что цена ее продажи была ниже, чем на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) в стране.

В марте 2008 г. Zomar подписал новый контракт с «Укринтерэнерго» на 3 года, согласно которому польская фирма должна была оплачивать электроэнергию по фиксированной цене в 2008 году, а с 2009 года по рыночной формуле на базе цены ОРЭ.

Новости в банковском секторе. Окружной административный суд Киева запретил Национальному банку Украины перечислять три млрд. грн. коммерческому банку «Надра». Как заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров, решение о запрете Нацбанку перечислять средства банку «Надра» продолжится до рассмотрения дела по сути.

«Господин ФИРТАШ со своими высокодолжностными покровителями немножко отдохнет перед тем, как получить такие огромные государственные средства, которые предназначены для поддержки страны в кризисной ситуации, а не для поддержки тех, кто лишился газового бизнеса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр высказала возмущение тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил совладельца компании “РосУкрЭнерго” Дмитрия ФИРТАША орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что подобными награждениями Президент фактически дискредитирует статус государственных наград.

Новость от НБУ. Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует коммерческим банкам проводить реорганизацию в акционерные общества публичного типа в соответствии с законом об акционерных обществах. Об этом говорится в письме НБУ комбанкам №18-112/226-874 от 21 января, копией которого располагает УНИАН.

«С целью обеспечения своевременного приведения организационно-правовой формы банков, которые функционируют в настоящее время в форме закрытых акционерных обществ (ЗАО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО)… предлагаем банкам обеспечить принятие общими собраниями участников банка решения о внесении изменений в устав банка, связанных с его преобразованием в публичное акционерное общество, которое должно вступать в силу одновременно со вступлением в силу закона Украины об акционерных обществах», - говорится в письме НБУ.

В документе отмечается, что Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно формы создания банков и размера уставного капитала» (№133-V от 14 сентября 2006 года) обязывает банки, созданные в форме ЗАО или ООО, до 4 октября 2009 года реорганизоваться в ОАО.

При этом 29 апреля 2009 года вступает в силу Закон Украины «Об акционерных обществах», который предусматривает существование в Украине акционерных обществ двух типов – частных и публичных. Так, до 29 апреля 2011 года все акционерные общества должны привести уставы в соответствие с нормами данного Закона.

Финансовая новость. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжит выплачивать Украине средства по кредиту stand-by, выделенному в ноябре прошлого года.

«Программа сегодня выполняется, и я надеюсь на то, что и дальше программа будет продолжена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отметим, в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда.

Программа работы миссии предусматривает изучение выполнения условий заключенного меморандума.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США. Программа рассчитана на два года. В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов. Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец 2008 года.

В продолжение темы. Рейтинг Украины будет зависеть от оценки Международным валютным фондом (МВФ) состояния украинской экономики, заявил на конференции в Лондоне руководитель отдела международного рейтингового агентства Fitch по развивающимся странам Европы Эдвард ПАРКЕР.

По словам Э.ПАРКЕРА, дальнейшее снижение рейтинга Украины будет весьма вероятным в случае, если доклад МВФ покажет, что она не выполняет условия соглашения, достигнутого с фондом в прошлом году.

"Кредит МВФ, безусловно, помог, но, с нашей точки зрения, он не такой уж и большой, учитывая значительные потребности Украины во внешнем финансировании. Соглашение с МВФ основано на достаточно оптимистичной оценке и подвержено политическим рискам", – отметил Э.ПАРКЕР.

"МВФ должен оценить выполнение соглашения в середине февраля. И если оно не идет по плану, то, я думаю, есть высокая вероятность очередного снижения нами рейтинга Украины", – добавил он.

Новости с валютного рынка. Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8300/7,9450, к 11:00 сузился спрэд –7,8400/7,9200, а к 12:00 цены снизились до 7,8300/7,8600. К закрытию ценовые уровни повысились до 7,8400/7,8650.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,6900/7,8100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2360/0,2420, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2365/0,2410, а к 12:00 установились на следующих значениях – 0,2375/0,2400. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6250 (-0,2450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2945/1,3080. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1845/10,3400, к 11:00 цены установились на уровне 10,2290/10,3395, а к 12:00 ушли вниз – 10,2025/10,2715. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,1890/10,2275.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 23 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 22 января – 770.0000)

100 EUR – 999.7680 (на 22 января – 994.0700)

10 RUR – 2.3476 (на 22 января – 2.3589)

Новость в строительной сфере. Лишь возвращение статуса и полномочий региональным главным архитекторам поможет прекратить хаотические застройки в городах и навести порядок в строительной отрасли Украины, считает председатель подкомитета по вопросам строительства и архитектуры Комитета Верховной Рады, экс-министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

По его словам, государству не хватает специалистов, которые бы занимались формированием «лица» каждой административно-территориальной единицы.

Он пообещал, что в случае возвращения в министерское кресло первым делом примется за решение этого вопроса.

В.ЯЦУБА также назвал неутешительными прогнозы для украинской строительной отрасли на 2009 год.

«В прошлом году объемы строительства составили около 8 млн. квадратных метров жилья. Можно прогнозировать, что в этом году цифра уменьшится до 5-6 млн. Сокращение предложения на рынке недвижимости неминуемо приведет к подорожанию последней», - заметил депутат.

Новость от МВД. Организатор тренингов «Секреты миллионеров» Роберт ФЛЕТЧЕР обманул украинских граждан по меньшей мере на 500 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.

По данным работников правоохранительных органов, в соответствии с учетными документами, изъятыми в ходе обыска офисных помещений общества с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», основателем и руководителем которого является Р.ФЛЕТЧЕР, потерпевшими в результате противоправной деятельности этой структуры является 1 тыс. 783 человека.

Пока в Главное следственное управление МВД Украины поступило 84 заявления граждан о привлечении Р.ФЛЕТЧЕРА к уголовной ответственности. 18 человек следствием признаны потерпевшими и допрошены. Заявления о совершении преступлений Р.ФЛЕТЧЕРОМ поступили из Винницкой, Донецкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей и Севастополя. Наибольшее количество соответствующих заявлений поступили из Киева. В частности, в ГСУ МВД Украины обратились 37 жителей столицы с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности Р.ФЛЕТЧЕРА.

Досудебное следствие по этому делу продолжается. В то же время МВД Украины призывает граждан, пострадавших от мошеннической деятельности Р.ФЛЕТЧЕРА, не медлить с представлением соответствующих заявлений.

Новости для киевлян. Киевский городской совет принял решение о создании коммунального предприятия «Киевские рынки» и отнести его к сфере управления Главного управления по вопросам торговли и быта.Депутаты утвердили устав предприятия и утвердили размер уставного фонда в объеме 100 тыс. грн. Киевской городской государственной администрации поручено осуществить все организационно-правовые мероприятия по созданию КП «Киевские рынки».

Как отмечается в пояснительной записке, проект решения разработан с целью более полного обеспечения столицы услугами предприятий рыночной сети, ликвидации ячеек несанкционированной торговли.

Как отметил в интервью журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя КГГА Игорь ШОВКУН, решение из создания предприятия предусматривает легализацию стихийных и неупорядоченных рынков и подчинение их КП «Киевские рынки». Согласно его информации, в столице на сегодняшний день действует 124 частных рынка, три коммунальных и около ста стихийных.

В Киеве также будет создано коммунальное предприятие «Домашний магазин», которое будет заниматься открытием в городе сети небольших магазинов по реализации основных продуктов питания с наименьшими торговыми надбавками.

Новосозданное предприятие будет отнесено к сфере управления Главного управления по вопросам торговли и быта. Утвержден минимальный размер уставного фонда КП «Домашний магазин» в размере 100 тыс. грн. и утвержден Устав предприятия.

Киевской городской государственной администрации поручено осуществить все соответствующие организационно-правовые мероприятия по созданию предприятия.

Как сказал в интервью журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя КГГА Игорь ШОВКУН, решение предусматривает открытие в столице около 300 муниципальных магазинчиков в течение этого года. Планируется открыть около 30 таких магазинов в каждом районе города. Это будут отдельные помещения павильонного типа, и товар для продажи в них будет закупаться централизовано непосредственно у производителей.

По словам И.ШОВКУНА, первые такие магазинчики должны открыться уже во второй половине марта. «Это социальная сеть магазинов. Здесь будет прибыль минимальная», - сказал он.

Антимонопольный комитет Украины принял решение назначить новое заседание из-за невыполнения властями Киева требования снизить тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он напомнил, что 12 января т.г. мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично заявил о том, что 22 января этого года Киевсовет примет решение о снижении тарифов до 1,7 грн. в метро и до 1,5 грн. – в наземных видах общественного транспорта.

«Вместо этого заседание Киевсовета закрылось, и соответствующее решение не принято», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещал, что новые тарифы будут введены с 23 января, то есть с завтрашнего дня.

«В связи с этим АМК решил назначить новое заседание, которое будет посвящено выполнению требований АМК Киевской государственной городской администрацией относительно снижения тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях до экономически обоснованного уровня», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в соответствии с конкурентными нормами, такое заседание должно проводиться не раньше чем через пять дней, начиная с сегодняшнего дня. А.МЕЛЬНИЧЕНКО уточнил, что завтра будет принято окончательное решение о дате его проведения.

Также исполняющий обязанности председателя АМК отметил, что если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова проигнорирует требования АМК, то комитет будет принимать соответствующее решение относительно КГГА, Киевского метрополитена и КП «Киевпасстранс». В частности, относительно КГГА возможно только решение о нарушении, относительно предприятий – штрафные санкции до 10% годовой выручки.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что решение АМК может быть оспорено в суде.

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(УНИАН)