Цифровые пакеты подорожают из-за роста себестоимости услуг

Изменение стоимости цифровых пакетов компании ВОЛЯ с 1 февраля связано с ростом себестоимости составляющих услуг. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, изменение стоимости пакетов происходит на достаточно несущественную сумму - в среднем они вырастут на 8-9 гривень.

«Для сравнения – по новым тарифам метро это примерно 4 поездки. Кроме того, данное изменение цен на пакеты ниже инфляционного индекса (рост курса доллара, по официальной статистике Нацбанка, составил на конец 2008 года 38% )», - отметила А.СИГДА.

Изменения цен коснутся цифрового пакета "Україна", базового пакета "Україна і світ", расширенного пакета "Всесвіт" и премиальных пакетов "Кіно", "Спорт", "Нічний". Стоимость дополнительных тематических пакетов "Планета Знань", "Меломан" и "Стиль Життя" - остается без изменений.

При этом, по данным А.СИГДЫ, цена на планы подписки для нескольких точек подключения изменяется всего на 2-8 гривень. Так, например, в цифровом пакете "Україна" для одной точки подключения (одного телевизора) стоимость выросла с 18 до 24 грн., в то время как для трех точек подключения рост составил всего 2 грн. (с 40 до 42 грн.).

Кроме того, как отметила А.СИГДА, компания ВОЛЯ, несмотря на изменение цен, сохранила специальный тариф для отдельных категорий социально незащищенных граждан. С 1 февраля его величина составит 12 грн, что на 50% ниже, чем регулярная цена на цифровой пакет "Украина" и на более чем 63% ниже, чем установленная цена на аналоговый социальный пакет "Украина".

«Изменения цены были неизбежны, поскольку практически все составляющие себестоимости подорожали в разы. Мы с Вами наблюдали (и продолжаем наблюдать), как растут цены на продукты и услуги, а как меняется курс валют. А для телекоммуникационных компаний, где более половины затрат долларозависимые, - это сейчас совершенно критично», - отметила А.СИГДА.

Она сообщила, что информирование абонентов об изменении цен компания начала еще с прошлого года. Еще в начале осени 2008 года компания информировала о том, что растет себестоимость и, соответственно, как следствие - телекоммуникационные провайдеры будут менять стоимость услуг. Именно тогда часть мелких операторов (в октябре, после скачков курса) подняли свои цены на 40-50 %, вслед за этим, в ноябре-декабре, - стали менять свои цены и более крупные операторы.

«Как крупная и стабильно работающая компания, мы приложили максимум усилий, чтобы избежать столь резких и быстрых изменений, и удержали стоимость в 2008 году без изменений до конца декабря. При этом, мы четко и заблаговременно проинформировали наших абонентов о вынужденной корректировке стоимости услуг, и с другой стороны провели колоссальную работу и сократили все непроизводственные затраты, которые позволят избежать немедленного повышения цен», - отметила А.СИГДА.

Компания ВОЛЯ информировала своих абонентов относительно повышения цен с осени 2008 года по различным каналам: это были оборотки счетов и ежемесячные информационные письма, рассылаемые абонентам вместе со счетами, а также он-лайн ресурсы компании (основной сайт и Портал абонента). В частности, на Портале абонента, которым пользуется подавляющее большинство абонентов компании, есть детальное пояснение.

«Таким образом, мы предоставили абонентам максимум информации и заблаговременно проинформировали их о происходящих изменениях», - сообщила А.СИГДА.

По ее словам, в текущем году компания будет уделять особое внимание наполнению пакетов и работать над совершенствованием и улучшением качества сервиса.

В частности, компанией с прошлого года в подразделении по обслуживанию абонентов внедрена Служба развития консультантов. Цель службы - повышение профессионализма и квалификации сотрудников «первой линии» для более качественной обработки обращений абонентов, которые поступают по телефону, электронной и обычной почте и при личном посещении. Компаний также были внедрены максимально удобные сервисы по моментальной оплате услуг (находятся на портале Портала абонента). Кроме того, тестируются и новые дополнительные возможности для абонентов.

Что же касается улучшения наполнения пакетов, то, по данным А.СИГДЫ, абоненты услуги Воля Преміум ТВ за последние месяцы получили доступ к 23 новым каналам, которые включают в себя фильмовые, спортивные, развлекательные, познавательные и информационные каналы. Также, уже с февраля начнется тестирование еще одного канала.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг - кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.