АНОНС на 23 января 2009 г.
Шлапак и Турчинов снова проанализируют газовые контракты Внеочередной форум обсудит кризис в украинско-российских торговых отношенияхРуководство ГНАУ расскажет о введении ставок и марок акцизного сбора
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Брифинг первого заместителя главы Секретариата – представителя Президента в Кабинете министров Александра Шлапака. Тема: Анализ газовых контрактов.
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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Газовые договоренности и безопасности Украины". В работе примет участие: директор Национального института стратегических исследований Юрий Рубан.
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Брифинг первого заместителя председателя ГНА Украины Александра Буханевича: “Актуальные вопросы внедрения ставок акцизного сбора и марок акцизного сбора и анализ действующей законодательной базы”.
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Пресс-конференция: «Обеспечение охраны общественного порядка на территории Международного аэропорта «Борисполь» и мероприятия органов внутренних дел по предупреждению краж личных вещей и имущества пассажиров».
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Внеочередное заседание Украинско-российского форума на тему: «Кризис в украинско-российских торгово-экономических отношения: пути преодоления». Заседание состоится под сопредседательством академика РАН С.Глазьева и академика НАНУ В.Семиноженко. Среди участников: зам.председателя правления ОАО «Газпром» В.Голубев, председатели Счетных палат РФ и Украины С.Степашин и В.Симоненко, Президент Украины (1994-2005) Л.Кучма, народные депутаты Украины Н.Азаров, Ю.Бойко, А.Кинах, Н.Мартыненко, депутаты Госдумы РФ: В.Зубов, С.Гаврилов, В.Юрчик.
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Прямая телефонная линия Кабмина и брифинг при участии министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой.
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Первый вице-премьер министр Александр Турчинов проведет пресс-конференцию по газовым договоренностям Украины и России.