Томенко: ”за” недоверие Кабмину 210 депутатов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что на данный момент по резолюции недоверия правительству в парламенте есть только 210 голосов народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Н.ТОМЕНКО, планируется, что вопрос о резолюции недоверия будет рассматриваться 5 февраля. Он отметил, что рассмотрение этого вопроса займет почти целый день.

В то же время Н.ТОМЕНКО сказал, что не видит ничего страшного в рассмотрении этого вопроса. «Это цивилизованная практика, и оппозиция инициирует рассмотрение этого вопроса», - сказал он.

В то же время заместитель председателя ВР выразил надежду, что рассмотрение этого вопроса будет цивилизованным и будет проходить в правовом поле, а не только в политическом. «Но на сегодняшний день я насчитал не более 210 голосов, и все будет зависеть от позиции Президента и от позиции народных депутатов, которые входят в депутатскую группу «За Украину», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО объяснил, что в список 210 депутатов входят депутаты от фракции Партии регионов и КПУ, группы «Единный Центр».