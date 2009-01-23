Договор Киева и Бухареста близок к финалу

Соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Румынией находится в финальной стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Кристиан ДЯКОНЕСКУ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО сегодня в Киеве.

«Мы находимся в финальной стадии, и при первой возможности подпишем это соглашение», - сказал К.ДЯКОНЕСКУ.

По его словам, румынская сторона уже завершила переговоры с Европейской Комиссией относительно соответствия положений этого соглашения требованиям Европейского Союза.