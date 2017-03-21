Химпредприятия РФ пытаются полностью захватить рынок удобрений Украины - эксперт

Российские химические предприятия перешли к финальной стадии захвата рынка удобрений в Украине при полном содействии украинских чиновников. Об этом говорится в статье эксперта, экономиста Виталия Бабенко "Альтернативный" импорт: кто может быть заинтересован в уничтожении украинского химпрома" специально для "РБК-Украина".

В частности, автор статьи отмечает, что санкции против России и снижение мировых цен на углеводороды привели к значительным излишкам газа в Российской Федерации. Производство удобрений оказалось одним из самых эффективных способов получения валютных поступлений от этих излишков. Учитывая это, нет ничего предосудительного в том, что Украина защищает свой рынок антидемпинговыми мерами, особенно в условиях не только экономической, но и военной агрессии со стороны РФ, подчеркнул экономист.

Но в начале 2017 года ограничения для российских компаний были сняты. "Происходит это настолько стремительно, что об этом уже вполне правомерно говорить, как об очередной "зраде". 27 декабря 2016 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) установила факт демпингового импорта из РФ, а также признала, что существует причинно-следственная связь между демпинговым импортом в Украину некоторых видов азотных удобрений из России и существенным ущербом, причиненным национальному товаропроизводителю. Комиссия также установила, что национальные интересы Украины требуют применения окончательных антидемпинговых мер. Однако уже 13 февраля 2017 года МКМТ, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Степан Кубив, принимает решение приостановить действие антидемпинговых мер, принятых в решении Комиссии от 27.12.2016", - говорится в статье.

По мнению эксперта, закономерным итогом всех этих маневров стала остановка в марте 2017 года двух украинских предприятий по производству азота – в Ровно и Черкассах.

"Логика ползучего захвата российскими "химиками" украинского рынка наталкивает на закономерный вопрос: украинские предприятия остановились, или их все-таки "положили"? Причем – в интересах конкретных российских компаний. В этом контексте совершенно другими красками начинает играть история с 346 млн кубометрами конфискованного газа у компании Ostchem Дмитрия Фирташа. Странным образом мартовское решение "Укртрансгаза" начать процедуру ограничения поставок природного газа для трех крупных химических предприятий страны совпало с февральским приостановлением действий антидемпинговых мер в отношении российских производителей", – утверждается в статье.

Таким образом, одной рукой украинское правительство может снимать "барьеры" для россиян, а другой – перекрывать газ украинским производителям и оба события происходят практически одновременно, подчёркивает автор.

"Как минимум правительству и первому вице-премьеру Кубиву стоило бы объяснить подобное совпадение. А также тот факт, что для российских химических гигантов в результате действий правительства были не просто открыты шлюзы для масштабного прорыва на украинский рынок накануне сезона посевной, но и обездвижены их ключевые украинские конкуренты под благовидным предлогом повышения конкуренции и необходимости альтернативных поставщиков. Проблема только в том, что "альтернативными поставщиками" оказались хорошо знакомые российские олигархические структуры, а украинские предприятия в несколько действий были попросту парализованы", – уверен эксперт.

"В сухом остатке: после блокадной истории, после скандала с переделом рынка сниженного газа, получаем очередную "плохо пахнущую" историю, в эпицентре которой – снова крупный российский бизнес", – добавил он.

Как ранее сообщали СМИ, по итогам 2016 года, Украина значительно увеличила в сравнении с предыдущим годом импорт химической продукции. В частности, импорт одних только минеральных удобрений из России вырос почти до 2 млн тонн. В то же время, собственное производство сократилось в 2016 году более чем на 50%, а уже в 2017 году прогнозируемо остановилось.