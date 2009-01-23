Киевэнерго с 27 января может обесточить Киевводоканал

Акционерная компания "Киевэнерго" официальным письмом предупредила руководство ОАО АК "Киевводоканал" о прекращении электроснабжения с 10 часов 27 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго".

Компания отдельно отметила, что согласно п.7.15 "Правил пользования электрической энергией", после получения сообщения об отключении потребитель обязан принять комплекс мер, направленных на предотвращение травматизма, гибели животных, повреждение оборудования, негативных экологических и других последствий.

"В отношениях с “Киевводоканалом” мы переходим от "дружеских диалогов" к конкретным действиям. Если со стороны руководства “Киевводоканала” не будут приняты меры по стопроцентному погашению задолженности за потребленное электричество, то мы начнем ограничивать подачу электрической энергии предприятию уже с 10.00 27 января", - заявил коммерческий директор АК "Киевэнерго" Сергей ЧЕХ, комментируя ситуацию.

По данным “Киевэнерго”, долг ОАО "АК "Киевводоканал" на конец 2008 года составлял 412, 392 млн. грн. За первые недели нового года компанией потреблено электроэнергии на общую сумму 19 млн. грн., при этом оплачено только 1 млн. грн., что составляет 5%.

В “Киевэнерго” также сообщили, что о своих намерениях ограничить ОАО "АК "Киевводоканал" компания официально проинформировала Киевскую городскую государственную администрацию и другие руководящие и контролирующие органы города и государства.

В пресс-службе компании также отметили, что из-за неполной оплаты за приобретенную у ГП "Энергорынок" электроэнергию Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины применила к "Киевэнерго" финансовые санкции, в соответствии с которыми компания, начиная с 24 декабря 2008 года, потеряла 9,9 млн. грн.

"Неполные расчеты могут в последующем привести к уменьшению лимитов электроэнергии для столицы. Как следствие, возможны массовые ограничения и отключения потребителей города, в том числе и тех, кто своевременно и в полном объеме платит за потребленную электрическую энергию. Поэтому “Киевэнерго” не имеет возможности дарить электроэнергию тем, кто систематически не хочет или не в состоянии решать вопрос с оплатой задолженностей", - подчеркнул С.ЧЕХ.

АК "Киевэнерго" призывает всех должников принять срочные меры по уплате задолженностей за электропотребление. “Игнорирование платежной дисциплины приведет к крайним, но вполне законным методам со стороны “Киевэнерго” – ограничению электроснабжения должников”, - предупредили энергетики.

В компании подчеркнули, что законодательные акты Украины требуют от энергетических компаний, в частности АК "Киевэнерго", ограничивать снабжение электрической энергией должников. Ответственность за последствия возлагается на хозяйствующий субъект, который допустил возникновение задолженности.