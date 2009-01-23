ГЛАВНОЕ на 23 января (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается газовых договоренностей. Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК выступает за внесение изменений в подписанные контракты между НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” (Россия).

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

“Я считаю, что украинская сторона должна еще раз внимательно проанализировать эти соглашения, проанализировать европейскую практику, наработать свои предложения российской стороне относительно изменений к этому соглашению и не позднее лета этого года начать подобного рода консультации”, - сказал он.

При этом А.ШЛАПАК уточнил, что это его личная позиция.

“Получать газ по европейским ценам, чрезвычайно высоким для Украины, и дотировать транзит российского газа на протяжении десяти лет – украинская экономика этого не выдержит”, - добавил он.

В продолжение темы. Александр ШЛАПАК считает, что невыполнение директив Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на газовые переговоры не является основанием для денонсации газовых контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром".

«Директивы Президента были не выполнены. Но подписи, которые поставил председатель НАК «Нафтогаз Украины» на основании директив, которые были предоставлены ему премьер-министром, являются, согласно украинскому законодательству, достаточными для того, чтобы выполнять такой контракт. Невыполнение директив не является основанием для денонсации этого контракта», - сказал А.ШЛАПАК.

Новость в финансовой сфере. Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК высоко оценивает возможность получения второго транша кредита Международного валютного фонда.

«Я расцениваю возможность продолжения как достаточно высокую в случае, если Украина продемонстрирует, как это было в конце прошлого года, готовность принимать сложные решения как для бюджета, так и для предприятий и наших людей. Но справедливые и честные (решения)», - сказал он.

Напомним, 20-21 января в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Программа работы миссии предусматривает изучение выполнения условий заключенного меморандума.

О Нацбанке. Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает, что намерение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО расправиться с Национальным банком Украины (НБУ) – это попытка отвести внимание общества от проблем с газом и получить контроль “над станком НБУ”.

«В данном случае речь идет о примитивной расправе над несколькими чиновниками НБУ. Попытка разобраться с Нацбанком – это попытка отвести внимание общества от проблемы по газу», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он добавил: «Им (правительству – УНИАН) необходимо профинансировать 70 млрд. грн. за счет внутренних заимствований, а сделать это без станка Нацбанка невозможно. Необходимо получить контроль над НБУ любой ценой. В противном случае не решатся проблемы ни с газом, ни с бюджетом… Не время сегодня такие разборки проводить».

«Все эти разговоры необходимы для того, чтобы отвести внимание нашего населения от проблем других – финансовых, газовых – и получить доступ к печатному станку», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Новости валютного рынка. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8300/7,9450, к 11:00 цены выросли до 7,9500/8,0350, и к 12:00 достигли уровня 8,1000/8,1500 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2355/0,2415 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2380/0,2440, и к 12:00 составили 0,2415/0,2455 грн. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 32,9500 (+0,3250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2815/17, а к 12:00 упали 0,2786/88. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,0320/10,1855, к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - 10,2105/10,3255, и к 12:00 установились на следующих значениях 10,3545/10,4245.

О налогах. Кабинет Министров Украины утвердил список видов деятельности, на которые распространяется действие Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость».

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 21 января 2009 г. № 23, размещенном на официальном сайте правительства.

В частности, утвержденные Кабмином виды деятельности касаются выращивания зерновых и технических культур, овощеводства, декоративного садоводства и выращивания продукции для рассады, выращивания фруктов, ягод, орехов, культур для производства напитков и пряностей, разведения крупного рогатого скота, разведения овец, коз, лошадей, свиней, птицы, других животных, лесничества и лесозаготовки, рыболовства, предоставления услуг в сфере рыболовства, животноводства и растениеводства.

Про автодор. В государственном бюджете-2009 забыли прописать строку о финансировании Государственной администрации автомобильного транспорта, на которую возложены функции ликвидированного "Укравтотранса", сообщает еженедельник «Комментарии». Вследствие этого 30 чиновникам просто нечем платить зарплату.

Финансировать Госавтоадминистрацию сначала планировали из спецфонда, основные поступления в который должны были составить сборы за оформление и выдачу разрешений на выполнение международных грузовых перевозок, обслуживание межобластных и международных пассажирских маршрутов. Однако соответствующие изменения к Закону Украины «Об автотранспорте» утвердить не успели.

Как пишут «Комментарии», пока еще Министерству транспорта и связи Украины удалось договориться с Минфином о финансировании Госавтоадминистрации в первом квартале, причем приблизительно на 75-80% от объема первого квартала 2008 года.

Чтобы выйти из ситуации, придется либо вносить изменения в госбюджет-2009, либо пытаться и дальше создавать спецфонд. В последнем случае придется принимать изменения и к Закону «Об автотранспорте», и к госбюджету, а затем постановлением Кабмина утверждать положение о спецфонде. Сделать это до 1 апреля практически нереально.

Новость от Минтранса. Начальники железных дорог должны обеспечить ежемесячную индексацию тарифов на пригородные перевозки на уровне 3% роста. Соответствующее решение принято на совещании в Министерстве транспорта и связи Украины по вопросам тарифной политики «Укрзализныци» в январе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, решено также заключить контракты между железными дорогами и областными администрациями относительно полной компенсации убытков от перевозок в пригородном сообщении за счет местных бюджетов, поскольку среди причин роста объемов убытков от пригородных пассажирских перевозок - неудовлетворительный уровень компенсаций за льготные перевозки.

В настоящее время насчитывается 25 категорий льготников, однако ситуация с их финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.

В сообщении отмечается, что отныне начальники железных дорог будут нести персональную ответственность за выполнение поручения по индексации тарифов и заключения контрактов между железными дорогами и областными администрациями относительно полной компенсации, а также будут ответственными за поквартальный отчет по этому вопросу.

Напоследок новость для киевлян. Акционерная компания "Киевэнерго" официальным письмом предупредила руководство ОАО АК "Киевводоканал" о прекращении электроснабжения с 10 часов 27 января. Компания подчеркивает, что согласно п.7.15 "Правил пользования электрической энергией", после получения сообщения об отключении потребитель обязан принять комплекс мер, направленных на предотвращение травматизма, гибели животных, повреждение оборудования, негативных экологических и других последствий.

"В отношениях с “Киевводоканалом” мы переходим от "дружеских диалогов" к конкретным действиям. Если со стороны руководства “Киевводоканала” не будут приняты меры по стопроцентному погашению задолженности за потребленное электричество, то мы начнем ограничивать подачу электрической энергии предприятию уже с 10.00 27 января", - заявил коммерческий директор АК "Киевэнерго" Сергей ЧЕХ, комментируя ситуацию.

По данным “Киевэнерго”, долг ОАО "АК "Киевводоканал" на конец 2008 года составлял 412, 392 млн. грн. За первые недели нового года компанией потреблено электроэнергии на общую сумму 19 млн. грн., при этом оплачено только 1 млн. грн., что составляет 5%.

О своих намерениях ограничить ОАО "АК "Киевводоканал" компания официально проинформировала КГГА и другие руководящие и контролирующие органы города и государства.

В пресс-службе компании также отметили, что из-за неполной оплаты за приобретенную у ГП "Энергорынок" электроэнергию Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины применила к "Киевэнерго" финансовые санкции, в соответствии с которыми компания, начиная с 24 декабря 2008 года, потеряла 9,9 млн. грн.

"Неполные расчеты могут в последующем привести к уменьшению лимитов электроэнергии для столицы. Как следствие, возможны массовые ограничения и отключения потребителей города, в том числе и тех, кто своевременно и в полном объеме платит за потребленную электрическую энергию. Поэтому “Киевэнерго” не имеет возможности дарить электроэнергию тем, кто систематически не хочет или не в состоянии решать вопрос с оплатой задолженностей", - подчеркнул С.ЧЕХ.

(УНИАН)