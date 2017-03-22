Только 1% онлайн покупателей смогли защитить свои права, так как имели расчетный документ - эксперты

По самым скромным оценкам (данные GFK) в тени находится от 20% планшетов, мобильных телефонов и ноутбуков, для фотоаппаратов этот показатель составляет более 25%, для холодильников и стиральных машин более 15%, для телевизоров более 10%, для мультиварок – от 13%, для пылесосов – от 18%. Особенно осторожным нужно быть в интернете – там часто прикидываются официальным производителем, а потом отказываются некому помочь покупателю решить его проблему.

«Сейчас в интернете зарегестрировано огромное количество доменных имен, как Bosch-ua, Gorenje-ua, Miele-ua и пр., которые никакого отношения к официальным импортерам не имеют», - заявил глава Комитета бытовой электроники Европейской бизнес ассоциации, директор компании Miele Игорь Макаров на круглом столе «Легализация рынка электроники. Что мешает?», посвященном обсуждению проблемы легализации рынка.

По его словам, в то время как официальные представители стремятся защитить свою марку, осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание и продают сертифицированные товары, то «теневики» завозят товар нелегально без наличия необходимой сертификации.

Он отмечает, что такие продавцы, как правило, не предоставляют никаких расчетных и гарантийных документов и дают лишь минимальную контактную информацию. Все это делает крайне проблематичным привлечение такого предпринимателя к ответственности за продажу некачественного товара. А штрафы за не предоставление исчерпывающей информации о продавце и товаре на сегодняшний день – минимальны.

- В 2016 году мы получили больше 5 тысяч жалоб потребителей на продавцов сложной бытовой техники, из них мы рассмотрели 60% обращений и помогли решить проблему, а 40% остались без рассмотрения, поскольку большинство из них не были подтверждены расчетным документом или документ не имел всех реквизитов, - сообщила Лилия Стиренко, и.о. заместителя председателя Госпотребслужбы Украины. По её словам, в интернете такой процент еще ниже – всего 1%. Нет нужных реквизитов на расчетном документе - нет согласования проверки продавца - нет защиты прав потребителя.

Способствовать прозрачной торговле и детенизации рынка должна законодательная норма об обязательном использовании кассовых аппаратов при торговле сложной техникой на гарантии. Она также позволит отделить малый бизнес от таких предпринимателей, которые только маскируются под микробизнес с целью ухода от налогооблажения. « Честным ФОПам, торговавшим до миллиона, бояться нечего. А тем, кто превышал лимит - придется «показать лицо», - объясняет София Арасланова, гендиректор Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники», добавив, что не стоит ожидать и после внедрения РРО роста цен.

При этом, по мнению экспертов, честный и малый бизнес не пострадает, поскольку из списка исключены товары, которые продаются повсеместно и в большинстве своем представителями малого бизнеса. На днях Государственная регуляторная служба вместе объединениями предпринимателей и представителями «белых» импортеров сложной техники почти вдвое сократили перечень групп товаров, в отношении которых потребуется применение РРО. Цель такого сокращения – оградить от дополнительных финансовых затрат самый малый бизнес, торгующий бытовой техникой на гарантии на 1ой и 2ой группах единого налога

Из списка удалены такие товары, как очки, коляски, зарядки, колонки, мыши, клавиатуры, веб-камеры, плееры, наушники, гарнитуры, usb-флешки, носители памяти, электронные сигареты и мелкая кухонная техника, -подчеркивает Арасланова София.

Также эксперты призывают как можно быстрее принять законопроект 4117 об онлайн РРО, когда в качестве кассового аппарата можно будет использовать планшеты, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. По расчетам экспертов Реанимационного пакета реформ, при внедрение такого типа РРО расходы бизнеса составят 1 676 – 6 762 гривен в первый год.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины, которые, в частности, предусматривали обязательство продавцов выдавать фискальный чек при продаже «технически сложных бытовых товаров», подлежащих гарантийному обслуживанию и/или замене.

Также Рада начала процесс упрощения использования регистраторов расчетных операций для малого бизнеса. За принятие в первом чтении законопроекта №4117 проголосовали 267 депутатов.

Основной целью законопроекта является разработка распределенной компьютерно-кассовой системы для упрощения фискальных решений в различных сферах применения: розничные точки, интернет-торговля (в т.ч. услуги, авиабилеты и др.), торговые автоматы, транспорт (общественный и такси) и тому подобное.

Кроме того, документ направлен на уменьшение относительной дороговизны традиционных регистраторов расчетных операций (РРО) для предпринимателей.