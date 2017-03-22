Правительство продлило до мая срок идентификации "Ощадбанком" переселенцев
Срок физической идентификации внутренне перемещенных лиц идентификации продлен на один месяц.
Кабинет министров Украины продлил на один месяц - до мая срок идентификации государственным "Ощадбанком" вынужденных переселенцев.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
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"По просьбе "Ощадбанка", который проводит физическую идентификацию внутренне перемещенных лиц, предлагается продлить срок такой первой идентификации на один месяц", - сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя постановление.
Как сообщал УНИАН, государственный "Ощадбанк" с 1 июля 2016 года единолично осуществляет выплату пенсий, социальной помощи и компенсаций, назначенных государством внутренне перемещенным лицам, исключительно через свои счета, сеть учреждений и устройств.