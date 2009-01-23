ГЛАВНОЕ на 23 января (вечер)

Одно из последствий газового кризиса для России. Немецкий энергетический концерн E.On предъявит "Газпрому" иск о возмещении финансового ущерба, нанесенного ему во время двухнедельного перерыва в поставках природного газа из-за конфликта с украинским "Нафтогазом". Об этом сообщает “Немецкая волна”.

Крупнейший немецкий импортер российского газа в данный момент занимается установлением размера ущерба, нанесенного им в результате прекращения транзита "голубого топлива" из России по территории Украины. После этого руководство концерна намерено предъявить "Газпрому" иск о компенсации ущерба.

По словам руководителя E.On Бернхарда РОЙТЕРСБЕРГА, прекращение поставок российского газа через территорию Украины привело к "значительным расходам" со стороны концерна.

"Мы непременно свяжемся с "Газпромом", когда установим размер ущерба", - заявил Б.РОЙТЕРСБЕРГ 22 января в Эссене. Он сообщил, что в контрактах на поставки природного газа содержались четкие правила на случай их прекращения.

Б.РОЙТЕРСБЕРГ подтвердил, что российский газ подается в полном объеме с 21 января. Хотя во время газового кризиса концерн получал из России лишь около 40% от обычных объемов поставок, снабжение своих клиентов "голубым топливом" он осуществлял бесперебойно, добавил менеджер.

Б.РОЙТЕРСБЕРГ обвинил российские власти в том, что они использовали газ как средство давления на Украину. По его словам, потери "Газпрома" от прекращения поставок газа оцениваются от 1,5 до 1,8 млрд. евро.

Кроме того, руководитель E.On призвал следить за внутриполитическим положением Украины. Контракт между Россией и Украиной, заключенный на десять лет, будет действовать, пока Киеву есть чем платить, а экономическое положение страны на сегодня достаточно сложное, отметил он.

Комментарии к газовым договоренностям. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что газовые контракты с Россией нужно выполнять. Об этом сказал уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня во время круглого стола в Киеве.

«Позиция Президента очень четкая – то, что подписано, нужно выполнять, и Украина будет это (газовые контракты – УНИАН) выполнять», - подчеркнул он.

В то же время Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что для Украины эти контракты являются невыгодными и негативно будут влиять на украинскую экономику, в том числе это повлечет удорожание газа для предприятий. Поэтому, по мнению представителя Президента, сегодня нужно сосредоточить свое внимание на минимизации негативных последствий газовых договоренностей.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил мнение, что авторитет Украины на Западе в связи с газовым конфликтом не пострадал. Он отметил, что после Нового года ему довелось побывать во многих европейских странах, которые получали российский газ транзитом через Украину, и все они, в том числе на уровне руководства страны, высказывали понимание того, что Украина не причастна к прекращению поставок газа.

В свою очередь, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что переход на рыночные цены в поставках газа не может быть поводом для обид или ревизии соглашений. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в ходе российско-узбекских переговоров в расширенном составе в Ташкенте.

«Я полностью поддерживаю Президента Узбекистана в том, что мы сделали очень важный шаг в сторону создания современной основы энергетического сотрудничества, а именно: перешли на рыночные цены. И несмотря на то, что в ряде государств это вызывает вопросы, применительно к нашим отношениям – это наша позиция на годы вперёд», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы вышли на сотрудничество по определенной формуле цены. Мы исходим из того, что ценовые параметры могут меняться. Но эти колебания связаны с конъюнктурой мирового рынка, и независимо от того, нравится это кому-то или нет, мы будем торговать на рыночных условиях», - добавил он.

«Поэтому применительно к тому конфликту, который недавно был вокруг ценообразования при поставках газа в Украину, это как раз в конечном счёте отражение наших общих договорённостей, в том числе и договорённостей с нашими среднеазиатскими партнерами, включая Узбекистан. И здесь не может быть поводов для обид или последующей ревизии каких-то соглашений», - подчеркнул Президент РФ.

По его мнению, это мировая тенденция, и это должно быть выгодно другим государствам, потому, что в конечном счёте цены на энергоносители, в том числе на газ, определяют конкурентоспособность экономики.

«Тот, кто хочет жить за счёт низких цен, заранее закладывает «мину» под своё экономическое благополучие. Он рассчитывает на преференциальные цены. В жизни такого не бывает в долгой перспективе», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.

При своевременной оплате потребителями полученного газа у «Нафтогаза Украины» не возникнет финансовых проблем. Об этом Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Александр ТУРЧИНОВ назвал необоснованным заявления представителей Секретариата Президента о том, что новая цена на газ вызовет разбалансированность бюджета НАК «Нафтогаз Украины». «Обществу навязываются мифы, что эти соглашения осложняют финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины», - сказал он.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что одно из главных достижений украинско-российских газовых переговоров заключается в том, что Украине и «Нафтогазу», в частности, удалось избавиться от такого «ненужного, лишнего и опасного звена», как «РосУкрЭнерго». По словам А.ТУРЧИНОВА, отсутствие посредника в украинско-российских газовых взаимоотношениях только укрепит финансовое состояние «Нафтогаза Украины».

В то же время, по словам А.ТУРЧИНОВА, проблемы, с которыми столкнулась Украина в начале 2009 года, должны всех подвести к выводу, что за газ нужно платить. «Должны сделать выводы не только в руководстве Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины», но очень важно, чтобы выводы сделали все потребители газа: нужно своевременно платить за потребленный газ. Это должно быть ответственность каждого потребителя», - отметил он.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что если за употребленный газ будут происходить своевременные расчеты, то проблем с финансовым состоянием НАК «Нефтегаз Украины» возникать не должно. «Ресурсы НАК «Нафтогаз Украины», как собственные, так и импортированные, полностью позволяют обеспечить газом всех потребителей Украины. Сейчас полностью потребляют газ украинские потребители и, в том числе, большие промышленные предприятия», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

В Украине находится миссия МВФ. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет представителей миссии МВФ в том, что договоренности и обязательства, предусмотренные в Меморандуме об экономической и финансовой политике, на сегодняшний день являются определяющими приоритетами в реализации мероприятий по стабилизации ситуации в Украине. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с председателем миссии МВФ Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

«Мы высоко ценим то сотрудничество, которое есть между Украиной и МФВ. Мы считаем, что, благодаря модерному подходу МВФ, в прошлом году у нас был очень активный и конструктивный диалог. Мы достигли договоренностей, которые дают Украине шанс достичь стабилизации – стабилизации бюджетной, фискальной, а затем – экономической, – сказал В.ЮЩЕНКО. - Это непростой, чрезвычайно ответственный план, в частности для правительства. Но мы исходим из того, что если мы будем исходить из буквы наших договоренностей, мы будем иметь успех».

Президент особо отметил, что НБУ предпринимает меры по стабилизации валютного рынка – Нацбанк поддерживает достаточную ликвидность банковской системы, обеспечение проведения валютных аукционов, завершение диагностического обследования крупнейших системных банков и тому подобное. Диагностика остальных банков будет завершена до конца февраля текущего года, сказал В.ЮЩЕНКО. По убеждению Президента, залогом этих положительных сдвигов стало, в частности, выполнение Украиной основных положений вышеупомянутого меморандума.

Кроме того, отметил Президент, во исполнение Закона «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» правительство утвердило Порядок участия государства в капитализации банков, а правление НБУ – Специальный порядок осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банков. В госбюджете-2009 предусмотрен выпуск ОВГЗ на 44 млрд. грн. для капитализации банков.

«Мы прилагали все усилия для выполнения определенных в меморандуме направлений достижения макроэкономических целей и налогово-бюджетной политики», – сказал Президент, добавив, что бюджетом на следующий год выделено 20 млрд. грн. для финансирования Стабилизационного фонда, использование средств которого будет обеспечивать активизацию инвестиционных процессов в экономике.

Говоря о трудностях, с которыми столкнулась Украина при преодолении негативных кризисных явлений, глава государства, в частности, отметил непрогнозируемое развитие ситуации в переговорном процессе с российской стороной относительно поставок газа. Речь идет, в частности, о несоблюдении принципа симметричности цены на газ и ставки транзита; отсутствии ответа относительно цены на отопление для населения и всех остальных потребителей; учете в бюджете Украины достаточного ресурса для компенсации разницы в цене и способах сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

Торможение экономических процессов создало серьезные проблемы с наполнением бюджета в этом году, констатировал В.ЮЩЕНКО.

Поскольку нынешняя миссия МВФ является оценочной, для Украины очень важно, как украинская сторона выполнила то, что было предусмотрено меморандумом. Речь идет об оценке достижений в плане макроэкономической стабильности. «Есть много сложностей, трудностей как в отдельных секторах экономики, так и в целом в бюджетном процессе», – добавил Президент.

Досадно, констатировал глава государства, что процессы, которые традиционно являются автономными от политических влияний, сегодня страдают от политических спекуляций. «Поэтому, если политики будут атаковать ключевые, фундаментальные вещи, которые обеспечивают стабильность, и макроэкономическую в том числе, если сами политики будут разрушать стабильность – нам тяжело будет ее удержать», – отметил он.

Именно поэтому, сказал В.ЮЩЕНКО, очень важно мнение миссии МВФ относительно тех прогнозов, которые были сформулированы на 2009 год, поскольку они в Украине имели разные политические оценки.

«Сегодня бюджет имеет огромные осложнения. Многие из этих проблем находятся в контексте политических решений, которые нужно принять премьер-министру, парламенту – вопрос в наличии политической воли», – добавил Президент. «Но я рассчитываю, что в рамках работы миссии мы можем продемонстрировать всем, от кого зависят здравые решения, их безальтернативность», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что договоренности с МВФ в рамках программы поддержки являются приоритетными для правительства во время принятия антикризисных мер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом он сказал сегодня во время встречи с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину.

Стороны обсудили вопрос двустороннего сотрудничества между Украиной и МВФ, усилия правительства Украины, направленные на преодоление последствий мирового финансового кризиса в Украине, и выполнение Украиной договоренностей в рамках программы «Стэнд-бай».

Г.НЕМЫРЯ выразил благодарность за поддержку Украины со стороны МВФ и заверил, что договоренности, предусмотренные этой программой, являются приоритетными для правительства Украины во время принятия антикризисных мер.

«В условиях мирового финансового кризиса поддержка Международного валютного фонда является решающей для Украины», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Новости финансового рынка. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН принял решение о проведении внеочередного пленарного заседания 26 января, но подвергает сомнению необходимость отчета председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга ЧЕРНАЯ, В.ЛИТВИН принял решение о заседании в соответствии со статьей 19 пункта 8 Регламента ВР, учитывая наличие 155 подписей народных депутатов под предложением созывать внеочередное пленарное заседание парламента, что соотносится с положениями статьи 83 Конституции Украины.

В то же время В.ЛИТВИН считает, что повестка дня внеочередного заседания, предложенная его инициаторами, “вызывает вопрос с точки зрения конституционности в части предложений об отстранении руководства Национального банка Украины от выполнения обязанностей”.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что “Верховная Рада Украины дважды выражала недоверие председателю НБУ”. По его словам, в этой ситуации странным является подход инициаторов внеочередного заседания парламента относительно заслушивания отчета В.СТЕЛЬМАХА.

Народные депутаты от БЮТ предлагают Верховной Раде принять постановление об отстранении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и его первого заместителя Анатолия ШАПОВАЛОВА от занимаемых должностей.

Соответствующий проект постановления, внесенный народными депутатами от БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО, Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ, Олегом ЛЯШКО, Андреем ШКИЛЕМ и другими, зарегистрирован в ВР сегодня.

Как объяснил корреспонденту УНИАН один из авторов проекта постановления О.ЛЯШКО, ВР уже дважды обращалась к Президенту с просьбой уволить председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА за неудовлетворительную работу в условиях кризиса и спекуляции на валютно-денежном рынке. “Но Президент игнорирует решение парламента, и потому Верховная Рада должна самостоятельно определиться по этому вопросу”, - сказал он.

О.ЛЯШКО также отметил, что проектом постановления предлагается назначить исполняющего обязанности председателя Национального банка Украины. По его словам, БЮТ предлагает назначить и.о председателя НБУ заместителя председателя Нацбанка Александра САВЧЕНКО.

Народный депутат также сообщил, что фракция БЮТ будет настаивать на принятии этого постановления в понедельник, 26 января, во время внеочередного пленарного заседания.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8300/7,9450, к 11:00 цены выросли до 7,9500/8,0350. К закрытию ценовые уровни достигли отметки 8,1200/8,1600 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:50 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,7500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2355/0,2415, к 11:00 цены поднялись до 0,2380/0,2440, а к 12:00 установились на уровне 0,2415/0,2455. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2415/0,2450. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,0875 (+0,4625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2765/1,3025. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0320/10,1855, к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 10,2105/10,3255. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,3850/10,4665.

На 26 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 23 января – 770.0000)

100 EUR – 985.2150 (на 23 января – 999.7680)

10 RUR – 2.3410 (на 23 января – 2.3476)

Новость для автомобилистов. Госавтоинспекция сообщает о том, что государственный технический осмотр транспортных средств в этом году будет проводиться с 15 января по 15 декабря для тех средств, техосмотр которых проводится один раз в два года или один раз в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал первый заместитель начальника Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО. Ранее, по его словам, техосмотр заканчивался 31 июля.

Для тех средств, техосмотр которых проводится дважды на год, его срок составляет с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря.

Кроме того, С.ЛЕВЧЕНКО отметил, что техосмотр в этом году можно пройти не только на станциях Госавтоинспекции, но и на частных СТО. Он сообщил, что ГАИ уже предоставило соответствующие разрешения 140 субъектам ведения хозяйства и еще имеет около 400 заявлений на получение лицензий.

Таким образом, владелец транспортного средства может пройти государственный техосмотр на любой аккредитованной ГАИ СТО, а получить талон о его прохождении - уже по месту регистрации транспортного средства.

Относительно перечня аккредитованных Госавтоинспекцией частных СТО, то С.ЛЕВЧЕНКО сообщил, что перечень находится на сайте ДГАИ, в областных и районных отделах ГАИ. В то же время относительно стоимости услуг частных СТО он отметил, что это будет определяться каждым отдельным субъектом ведения хозяйства, поскольку ГАИ не влияет на установление ими цен.

По словам С.ЛЕВЧЕНКО, по подсчетам ГАИ, для обеспечения государственного техосмотра в Украине нужно иметь около 1500 аккредитованных частных СТО, и выразил надежду, что до конца года их количество будет именно таким. Он добавил, что количество таких СТО не определено ни одним законодательным актом, а для Госавтоинспекции «чем их будет больше, тем лучше».

Новости для киевлян. Госавтоинспекция не будет выполнять решение Киевсовета о введении платного въезда транзитных автомобилей в столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель начальника Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО.

Он отметил, что ГАИ выполняет лишь то, что установлено законами, а решение Киевсовета для них таковым не является.

По словам С.ЛЕВЧЕНКО, ГАИ может контролировать платный въезд в столицу лишь в случае принятия соответствующего решения Верховной Радой.

Антимонопольный комитет Украины назначил на 2 февраля 2009 года заседание, на котором будет принято окончательное решение по делу приведения киевской городской властью тарифов на проезд в общественном транспорте столицы до экономически обоснованного уровня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.

На этом заседании комитет вернется к рассмотрению представления министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА о признании неправомерными действий КГГА, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» относительно повышения стоимости проезда в городском транспорте и примет решение по сути дела.

Согласно сообщению, если до даты заседания транспортные тарифы не будут снижены, комитет примет предусмотренное законодательством решение обязать городскую власть привести стоимость проезда до экономически обоснованного уровня и применит к коммунальным перевозчикам штрафные санкции, которые могут составить до 10% от их годовой выручки.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что АК «Киевэнерго» не будет отключать объекты социальной сферы столицы от энергоснабжения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя вчерашнее заявление «Киевэнерго» о начале отключения наибольших должников за тепловую и электрическую энергию.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, он лично вел переговоры с руководителем АК Эдуардом СОКОЛОВСКИМ, и была достигнута соответствующая договоренность.

Он отметил, что свои долги бюджетные организации смогут погасить после того, как будет утвержден бюджет города на текущий год.

Что касается того, что есть угроза отключения «Киевводоканала», А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Поживем – увидим. Я уже таких озвучиваний слышал раз двадцать. Что было двадцать раз, то будет и двадцать первый. Двадцать раз не отключили, и на двадцать первый будет то же».

Новости мировой экономики. В Британии обнародованы статистические данные, согласно которым страна официально вступила в период рецессии - впервые с начала 1990-х годов падение ВВП зафиксировано в двух кварталах подряд, сообщает Би-би-си.

Британское статистическое ведомство заявило, что в четвертом квартале 2008 года внутренний валовый продукт сократился на 1,5%. При этом в третьем квартале падение экономики составило 0,6%.

Примечательно, что данные за последние три месяца прошедшего года - это наихудший квартальный показатель со второго квартала 1980 года, когда падение ВВП составило 1,8%.

Последний раз Великобритания переживала рецессию в 1991 году.

Международная финансовая группа Citi ожидает рецессию в мировой экономике в 2009 году и прогнозирует снижение глобального ВВП на 0,7%. Как передает РИА Новости, об этом говорится в отчете группы "Глобальная экономика".

В 2008 году мировой ВВП увеличился на 2,3%. Восстановление мировой экономики, по прогнозу Citi, будет зафиксировано уже по итогам 2010 года, когда глобальный ВВП вырастет на 2,5% (то есть больше, чем в 2008 году).

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