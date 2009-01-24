Правительство ожидает кадровая чистка

В ближайшее время в правительстве состоятся значительные кадровые изменения.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) 24-30 января 2009 г. сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По мнению главы правительства, эти изменения будут утверждены Верховной Радой в начале ближайшей сессии.

«Я хочу серьезно повысить КПД правительства и его профессиональный уровень. Мы обязательно уберем этих «засланных казачков» из состава Кабинета Министров. Серьезные кадровые изменения в правительстве будут обязательно, и я думаю, что в самом начале следующей сессии парламента мы их проведем через зал», - сказала она.

При этом премьер-министр отказалась назвать конкретные фамилии чиновников, которые она намерена заменить. «Сегодня консультации продолжаются, и найдены еще не все решения кадровых вопросов. Мне бы хотелось, чтобы Кабинет Министров стал значительно сильнее и не работал по заданию с Банковой на разрушение страны по принципу «чем хуже, тем лучше», — подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она категорически опровергла предположение о том, что «засланными казачками» являются все члены Кабмина, назначенные по квоте действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.

«Конечно, есть люди, которые, несмотря на то, что попали в правительство по квоте Президента, профессионально и честно работают на страну», — подчеркнула она.