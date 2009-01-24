ГЛАВНОЕ на 24 января

В центре внимания – ряд заявлений Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, премьер-министр заявляет, что "Нафтогаз" уже оплатил 11 миллиардов кубометров газа из подземных хранилищ. Об этом она сказала в программе Шустер Live на телеканале Украина.

"Это газ, который по всем соглашениям должен был принадлежать Украине. Он, к сожалению, вследствие действий предыдущего руководства всякими не очень честными контрактами в хранилищах Украины был передан РосУкрЭнерго по таким ценам, по которым для Украины газ был в 2006 году и 2007 году", - цитирует Украинская правда.

Премьер отметила, что "там даже есть газ по 90 долларов".

"Весь этот газ должен был принадлежать Украине, "Нафтогазу", но сделками его переписали на РосУкрЭнерго", - подчеркнула Тимошенко.

По словам премьера "Газпром" забрал этот газ у "РосУкрЭнерго" за долги.

"В то же время, во время своей деятельности "РосУкрЭнерго" задолжал "Газпрому" 1,7 миллиардов долларов. При чем эта сумма задолженности не связана со встречной суммой задолженности Украины перед "РосУкрЭнерго" за газ", - сказала она.

Премьер подчеркнула, что "это чистый долг РосУкрЭнерго".

"Учитывая, что на 50 процентов основателем "РосУкрЭнерго" является "Газпром", то "Газпром" принял решение, что в счет этого долга они, как основатели компании, этот газ забирают", - отметила Тимошенко.

"А учитывая, что этот газ в хранилищах Украины, учитывая то, что он накапливался много лет, и что он накапливался по значительно низшей цене, "Газпром" подписал с нами соглашение по продаже 11 миллиардов кубометров этого газа по цене 153,9 доллара", - сказала она.

"Поэтому НАК "Нафтогаз" имеет такой контракт, и мы этот газ будем в ближайшее время уже растамаживать", - объяснила премьер.

Украина планирует минимум в два раза сократить потребление природного газа за 2009-2010 гг. Об этом сообщила в программе Шустер Live премьер-министр страны Юлия Тимошенко. По ее словам, 80% обогрева используют "золотой" природный газ вместо более дешевых источников тепла.

"Значительное количество котелен имеют возможность работать на мазуте, что значительно дешевле. Почему мы потребляем газ?" - спросила Ю.Тимошенко. По ее словам, электрические котельные способны эффективно использоваться для снижения перепадов потребления энергии в дневное и ночное время, причем оборудование для таких котелен может производиться в Украине. Всё это позволит снизить цену отопления и горячей воды для населения.

Ю.Тимошенко сообщила, что в бюджете на 2009 г. правительство предусмотрело деньги на программы энергосбережения. По результатам совещания с профильными научно-исследовательскими учреждениями определены 7 альтернативных источников энергии, по каждому из которых будет принята государственная программа.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что газовые контракты между Украиной и Россией, подписанные в Москве 19 января, появились в интернете с подачи команды Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Об этом она заявила 23 января в эфире телеканала «Украина».

Премьер-министр подчеркнула, что эти контракты носят характер конфиденциальных документов, и правительство не могло оглашать их детали.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, документы сразу после подписания были переданы Президенту Украины. «Контракты были переданы сразу же Президенту и его команде, а Президент и его команда сразу же напечатали эти контракты в интернете», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что документы, размещенные в интернете, являются копиями оригинальных. «Там все слово в слово написано так, как есть», - сказала премьер-министр.

Премьер пояснила, что требования конфиденциальности выдвинул Газпром. Это его неизменная практика в отношениях со всеми странами, вызванная наличием конкуренции на европейском рынке с североморскими и североафриканскими производителями газа.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверяет, что во время переговоров с «Газпромом» невозможно было договориться об увеличении ставки транзита газа по территории Украины. Об этом она сказала в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) 24-30 января 2009 г. сказала

По словам премьера, применить формулу определения стоимости транзита газа для Австрии, которая дала бы выгодное для Украины значение в 5 долларов за одну тысячу кубометров российского газа, на сегодня невозможно. Она отметила, что эта формула включает ряд элементов, которые крайне сложно определить, в частности, стоимость земли, которая ни в России, ни в Украине пока не известна.

«Австрийская формула имеет ряд составляющих, которые крайне субъективны и которые у нас посчитать невозможно. Например, стоимость земли, по которой проходят транзитные газопроводы. Учитывая, что газотранспортная система проходит через всю страну, я хочу видеть человека, который сможет определить стоимость каждого метра земли, точно посчитать коэффициент ее стоимости в системе транзита газа, а затем еще согласовать это с Российской Федерацией», - объяснила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, еще одной причиной высокой ставки транзита при применении австрийской формулы является высокая стоимость газа, который используется для технических потребностей.

«Цена транзита в наибольшей степени зависит от цены технического газа для прокачки, а в Австрии цена газа составляет около 550 дол. И если такой дорогой газ сжигать как технический, то, конечно, транзитная ставка может составлять сегодня 5 долл. и больше», — отметила премьер-министр.

В то же время словацкая формула, по которой и был заключен договор между «Газпромом» и «Нафтогазом», по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, является более приспособленной к украинским реалиям. «Другое дело словацкая формула — это оценка самой газотранспортной системы и стоимости ее эксплуатации: текущего ремонта, капитального ремонта, модернизации, технического газа, амортизации и плюс частица прибыли. Словацкая формула считается одной из самых удачных в Европе, поскольку там нет субъективных составляющих», — сказала она.

Генеральная прокуратура Украины не установила фактов, которые подтверждали бы причастность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и членов его семьи к сделкам на газовом рынке.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) от 24-30 января 2009 года сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, комментируя соответствующие заявления.

“Это же не первое такое заявление, и мы проверяли информацию и раньше, и теперь. Татьяна Всеволодовна КОРНЯКОВА сегодня (21 января) доложила, что проверка осуществлена, связь Виктора Андреевича лично или членов его семьи с газовыми сделками не установлена. Мы можем твердо сказать, что этого нет”, - сказал он.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что на днях Генпрокуратура получила письмо из Секретариата Президента о том, что, возможно, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО лоббирует интересы определенных предприятий в этой отрасли.

“В ближайшее время мы обязательно проверим информацию, изложенную в нем”, - сказал он.

Тимошенко о дефолте. По мнению премьер-министра Юлии Тимошенко, «было бы здорово, если бы страна могла провести выборы (президентские – ред.) как можно скорее. Поскольку совокупность действий президента страны сама по себе представляет угрозу национальной безопасности». Так она прокомментировала озвученные журналистом «Зеркала недели» слухи, что на Банковой назревают планы переноса срока президентских выборов.

«Я точно знаю, что в президентском окружении вынашивается идея каким-то неестественным образом продлить пребывание на этом посту действующего президента, - заявила Тимошенко в интервью изданию. - Рассматривались разные варианты. Один из них — довести страну до дефолта, объявить чрезвычайное положение, которое Верховная Рада в такой ситуации будет вынуждена утвердить. Ну а по Конституции, как известно, во время чрезвычайного положения выборы в стране проводиться не могут».

Этот «антивыборный» сценарий - новый, уверена премьер, и его реализация, по данным Тимошенко, зависит от эффективности усилий… одного единственного человека – экс-министра финансов Игоря Митюкова.

«Если раньше организация дефолта планировалась путем падения курса гривни до 12—15 грн. за доллар, то сейчас появился новый вариант решения того же вопроса — истребование кредитов государственных корпораций. Игорь Митюков, возглавляющий представительство корпорации Morgan Stanley, в поте лица вместе с президентом страны — своим давним другом — работает над тем, чтобы преждевременно затребовать у Украины возврат кредита в миллиард долларов и организовать кросс-дефолт, - заявила Тимошенко. - Дело в том, что в 2007 году, во время светлого правления Виктора Януковича, «Укравтодор» при участии Николая Азарова и всей этой милой тусовки взяли кредит у Morgan Stanley на десять лет для строительства. Деньги успешно «распилили» через множественные теневые схемы, поделив этот миллиард долларов, а Украина в течение десяти лет должна была рассчитываться. Но все оказалось намного трагичнее: в договоре о предоставлении кредита были заложены две возможности досрочного требования к стране о возвращении этого миллиарда. Первая возможность — падение рейтинга страны дважды в течение одного года. И вторая — в любой момент Morgan Stanley, за год предупредив, имеет право досрочно потребовать возврат. Этот пункт наводит на мысль о том, что деньги брались именно под «дерибан». Разумеется, рейтинг Украины, как и многих других стран в период кризиса, понизился не один раз. Этим и воспользовался экс-министр финансов Украины Игорь Александрович Митюков, который в конце прошлого года при согласовании действий с президентом Украины обратился с требованием в течение нескольких месяцев вернуть миллиард долларов, взятых государственной компанией «Укравтодор» в кредит на десять лет. Я, конечно, эту схему поломала, хотя Национальный банк уже готов был выделить из национальных резервов этот миллиард долларов, при том, что на покрытие планового дефицита бюджета он средств в своем кармане никак найти не может. Вы же понимаете, что экстренный возврат таких средств не обходится без дисконтов, и не в государственную, разумеется, пользу. В процессе, к сожалению, активное участие приняло Министерство финансов, секретариат президента и экс-министр. Все хотели нажиться на стране. Мы сейчас ведем переговоры о реструктуризации, а Игоря Митюкова продолжают подталкивать к тому, чтобы огласить дефолт».

Финансовый рынок. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым, чтобы Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра». Об этом она заявила в эфире канала «Украина».

«Мы будет обращаться к Нацбанку, чтобы НБУ, как это предусмотрено законом о Нацбанке, ввел своего управляющего в банке «Надра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что этот банк использовал средства, полученные в качестве рефинансирования, для «обращения на теневом рынке, не для решения проблем вкладчиков банка».

Премьер-министр Юлия Тимошенко отметила, что БЮТ не заявлял о намерении провести процедуру импичмента президента. Об этом она заявила в программе Шустер Live на телеканале Украина.

"Наша политическая сила не заявляла об импичменте, а мы просто хотели бы, чтобы президент пришел в Верховную Раду, и объяснил Верховной Раде, почему он не подает главу Нацбанка на увольнение", - сказала Тимошенко.

"Процедура импичмента может, по тем законам, которые сегодня есть, и по Конституции, длиться годами. До выборов президента осталось 9 месяцев. И это значит, что мы можем просто дестабилизировать жизнь в государстве, а закончится все тем, что будут очередные выборы президента", - цитирует Украинская правда.

В то же время, Тимошенко отметила, что если президент Виктор Ющенко не подаст на увольнение главу Нацбанка Владимира Стельмаха, "президент должен за это ответить".

В ближайшее время в правительстве состоятся значительные кадровые изменения.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) 24-30 января 2009 г. сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По мнению главы правительства, эти изменения будут утверждены Верховной Радой в начале ближайшей сессии.

«Я хочу серьезно повысить КПД правительства и его профессиональный уровень. Мы обязательно уберем этих «засланных казачков» из состава Кабинета Министров. Серьезные кадровые изменения в правительстве будут обязательно, и я думаю, что в самом начале следующей сессии парламента мы их проведем через зал», - сказала она.

При этом премьер-министр отказалась назвать конкретные фамилии чиновников, которые она намерена заменить. «Сегодня консультации продолжаются, и найдены еще не все решения кадровых вопросов. Мне бы хотелось, чтобы Кабинет Министров стал значительно сильнее и не работал по заданию с Банковой на разрушение страны по принципу «чем хуже, тем лучше», — подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она категорически опровергла предположение о том, что «засланными казачками» являются все члены Кабмина, назначенные по квоте действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.

«Конечно, есть люди, которые, несмотря на то, что попали в правительство по квоте Президента, профессионально и честно работают на страну», — подчеркнула она.

Киевские новости. В среду, 28 января, во всех медицинских заведениях Киева состоится массовая предупредительная забастовка с требованием к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ решить вопрос с задолженностью по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ со ссылкой на информацию народного депутата от Блока Андрея ПАВЛОВСКОГО, соответствующее решение было принято на внеочередной конференции Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения.

По словам депутата, врачи срочно собрались, поскольку уже на протяжении двух месяцев администрация Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не выплачивает киевским медикам заработную плату.

«Более того, на протяжении этого времени не было никакого финансирования по самым безотлагательным расходам: на лекарства, медицинские инструменты и другое. Доходит до того, что врачи приносят пациентам из дома поесть, больницам нечем кормить больных», - отметил депутат.

«Вместо того чтобы решать вопрос задолженности перед медиками, администрация Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО издает распоряжение об обязательном прохождении руководителями медицинских заведений детектора лжи», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ, отметив при этом, что это является нарушением закона и унижает человеческое достоинство главного врача и его заместителей.

Кроме того, отметил А.ПАВЛОВСКИЙ, другим распоряжением территориального медицинского объединения от главных врачей требуют предложить свою тарифную сетку стоимости за предоставление медицинских услуг. «Это является нарушением Конституции Украины, которая гарантирует предоставление бесплатных медицинских услуг», - отметил он.

«Господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ игнорирует протесты прокуратуры и дальше продолжает требовать от медиков, чтобы они предоставляли платные услуги и разрабатывали предложения по расценкам на медицинское обслуживание», - возмутился депутат.

Прокуратура Киева внесла предписание к АЭК «Киевэнерго» с требованием не прекращать ОАО «АК «Киевводоканал» поставки электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, отключение ОАО «АК «Киевводоканал» от электроснабжения может привести к необратимым последствиям, в первую очередь, ухудшению санитарного, эпидемического и экологического благополучия, а также к сложной социальной ситуации на территории столицы.

Отметим, что ОАО «АК «Киевводоканал» является единственным предприятием в Киеве, которое удовлетворяет потребности жителей столицы, медицинских учреждений, детских садов, учреждений образования, пожарных частей и других учреждений и организаций в водоснабжении, водоотводе, очистке воды и стоков.

Запланированное «Киевэнерго» отключения от электроснабжения стратегического объекта жизнеобеспечения столицы, в первую очередь, нарушает основные конституционные права граждан, а также требования закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», которым категорически запрещается отключение объектов питьевого водоснабжения и водоотвода от систем энергоснабжения, закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», в соответствии с которым граждане имеют право на безопасные для здоровья и жизни пищевые продукты, питьевую воду, условия труда, учебы, воспитания, быта, отдыха и окружающую природную среду.

Кроме того, законом Украины «О теплоснабжении» запрещено отключение от систем энерго-, газо- и водоснабжения объектов жизнеобеспечения и стратегического назначения.

Более того, отключение «АК «Киевводоканал» от электроснабжения приведет к массовому повышению потребление электрической энергии и перегрузки систем электроснабжения, к возникновению системных аварий на объектах жизнеобеспечения столицы, уменьшению уровня обеспечения теплом, горячей водой населения, размораживанию систем теплоснабжения и т.д.

Предписание прокуратуры столицы, внесенное в АЭК «Киевэнерго», подлежит немедленному выполнению.

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