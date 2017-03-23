Кабмин обязал госпредприятия публиковать информацию об их деятельности на сайтах

Кабинет министров Украины обязал государственные унитарные предприятия, а также предприятия, в структуре собственности которых доля государства составляет 50% и более, публиковать информацию об их деятельности на собственных сайтах.

Соответствующее постановление Кабмина размещено на правительственном портале.

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Согласно документу, предприятия должны публиковать квартальную и годовую финансовые отчетности, устав, структуру собственности, аудиторские отчеты, биографические справки руководства предприятий и членов наблюдательного совета, а также сведения о договорах и финансовых операциях.

В соответствии с постановлением, госпредприятия должны опубликовать всю необходимую информацию в двухмесячный срок.

Как сообщал УНИАН, около половины государственных органов, органов местного самоуправления и государственных предприятий в Украине не опубликовали данные об использовании бюджетных средств на официальном государственном информационном веб-портале E-DATA, тем самым нарушив закон об открытости использования публичных средств.