АНОНС на 26 января 2009 г.

Состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет совещание с председателями облгосадминистраций и их заместителями по вопросам поддержки строительной отрасли.

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Премьер-министр Юлия Тимошенко проведет совещание с председателями облгосадминистраций и их заместителями. Совещание будет посвящено вопросам аграрно-промышленного комплекса.

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Под председательством министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского при участии заместителей министра и руководителей подчиненных предприятий состоится заседание коллегии Министерства транспорта и связи на тему: “Итоги работы транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи за 2008 год. Планы на 2009 год: стратегия и основные направления развития отрасли”..

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Пресс-конференция на тему: “Программа председательства Чешской Республики в Европейском Союзе”. Организаторы - Посольство Чешской Республики в Украине и Представительство ЕК в Украине Участники: Ярослав Башта, Посол Чешской Республики в Украине; Жозе Мануэл Пинту Тейшейра, Посол, Председатель Представительства ЕК в Украине, Стефан Гуллгрен, Посол Королевства Швеции в Украине.

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Пресс-конференция на тему: “Презентация антиколлекторских услуг в Украине”. Организатор - компания "Best Credit AntiCollection".

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Предприниматели нашли альтернативу повышению налогов”. В противовес повышению налогов, в котором правительство видит единственный путь латания дыр в бюджете Украины, предприниматели нашли свой, более эффективный, метод для выхода из кризиса. Участники: Ярослав Мисяц - председатель антикризисного комитета предпринимателей; Сергей Трепшин - эксперт преодоления кризисных явлений в странах с рыночной экономикой (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция с участием руководителей Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины и его польских коллег по случаю старта в Украине Международного профсоюзного проекта „ЕВРО-2012. Кампания достойного труда”. В пресс-конференции примут участие представители Европейской и Всемирной федерации строителей и деревообработчиков.

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Состоится семинар на тему: “Перспективы европейской интеграции: вне политических деклараций”. Центр социально-экономических исследований - CASE Украина и Норвежский Институт Международных Отношений (NUPI) представят результаты исследований, проведенных в рамках проекта «ЕС восточное добрососедство: экономический потенциал и перспективы развития» (ENEPO).

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Состоится празднование первой годовщины детского центра «Город счастливых детей». В празднике примут участие: Киевский городской председатель Леонид Черновецкий, первый заместитель председателя КГГА Денис Басс, начальник Киевской городской службы по делам детей Николай Кулеба, директор детского центра «Город счастливых детей» Леся Святненко.