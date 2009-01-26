Компания «Параллель» обеспечит топливом дом престарелых

Компания «Параллель», розничный оператор нефтепродуктов Донецкого региона, приняла решение ежемесячно выделять в 2009 году топливо дому престарелых при Свято-Покровском храме в селе Екатериновка.

Как сообщила пресс-служба компании, в доме престарелых проживают оставшиеся без средств к существованию инвалиды различных групп, которых церковь взяла на содержание. Сейчас дом при храме вмещает 13 человек, но настоятель храма протоиерей Роман с Божьей и спонсорской помощью надеется увеличить площадь для размещения большего количества нуждающихся.

«Параллель» и ранее оказывала помощь Свято-Покровском храму, - говорит директор компании Дмитрий КУЛИК. - Выделенное топливо поможет теперь своевременно обеспечить доставку продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости в приход». По словам директора, «даже в сложной экономической ситуации мы не вправе проявлять равнодушие по отношению к незащищенным слоям населения».

Справка УНИАН. Компания «Параллель» работает на рынке нефтепродуктов с 1995 года. Сегодня в компанию входят 19 автозаправочных станций под ТМ «Параллель» в Донецке и Донецкой области. Компания является официальным поставщиком евротоплива Perfekt в национальную сеть АЗС под ТМ «Гефест» и «Донбасснефтепродукт», а также сотрудничает с более чем 700 АЗС-партнерами в Украине, России, Польше, Испании и Германии.