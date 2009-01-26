Ющенко пытался предотврать финансовый кризис

В Секретариате Президента считают «неадекватным нынешней ситуации» проект постановления об ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он, в частности, отметил, что существующая в настоящее время процедура ответственности главы государства достаточно затяжная, длительная, поэтому подобные инициативы народных депутатов, по мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, делаются для «политических торгов».

«Мы понимаем, для чего инициируются такие проекты постановлений, но, к сожалению, мы их можем характеризовать разве что как неадекватные нынешней ситуации», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его убеждению, правительство просто пытается найти «виновных в существующих проблемах» в лице Президента.

Однако, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, анализ работы Президента в течение последнего времени свидетельствует о том, что глава государства предвидел кризисную ситуацию в государстве и всячески пытался ее предотвратить.

Поэтому, убежден заместитель главы СП, правительственной коалиции теперь «нужно работать над изменениями в законодательство, а не заниматься политическим пиаром».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, народный депутат Украины (фракция БЮТ) Святослав ОЛИЙНЫК зарегистрировал в парламенте проект постановления Верховной Рады об ответственности Президента Украины В.ЮЩЕНКО за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины.