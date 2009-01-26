Главное на 26 января (день)

Кризис в Украине является, прежде всего, экономическим и только потом финансовым. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ, выступая сегодня с докладом на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

«Хочу подчеркнуть, что кризис в Украине является, прежде всего, экономическим и только потом финансовым. Если в мировой экономике кризисные явления зародились в финансовой сфере и только потом нашли отражения в деятельности реального сектора экономики, то в Украине было все с точностью наоборот», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Проведение социально популиской экономической политики, затягивание структурных реформ, сохранение неэффективной налоговой системы, безрассудная бюджетная политика стали основными причинами макроэкономических дисбалансов в стране, отметил он.

При значительном стимулировании потребления ничего не делалось для стимулирования инвестиций в производство, - говорит А.Шаповалов. Так, если в 2004 году Украина имела положительное сальдо текущего счета платежного баланса на уровне 6,9 млрд. долл., то по итогам 2008 года - уже отрицательное на уровне 12 млрд. долл.

Для покрытия внешнего дефицита заимствовались значительные средства на внешних рынках, что привело к накоплению внешнего долга свыше 100 млрд. долл.

При этом, заявил А.Шаповалов, значительная часть привлеченных средств использовалась неэффективно.

Таким образом, считает А.Шаповалов, в Украине речь идет, прежде всего, об экономическом кризисе, вызванном неэффективной экономической политикой власти.

Обвинения Тимошенко против НБУ привели к оттоку вкладов населения из банковской системы страны в январе, заявил Анатолий Шаповалов.

Он отметил, что наряду с последствиями мирового финансового кризиса и его проявлениями в Украине, в последние несколько месяцев на деятельность НБУ и его способность удерживать стабильность банковской системы оказывали негативное влияние субъективные факторы, в частности, критические заявления в адрес руководства Нацбанка, в том числе, из уст премьер-министра.

"После клеветнических заявлений премьер-министра темпы оттока депозитов в банковской системе в январе снова ускорились, тогда как в декабре нам удалось существенно замедлить этот процесс. Деньги любят покой", - заявил А.Шаповалов.

При этом он назвал обвинения премьера в адрес НБУ безосновательными.

"Национальный банк находится под давлением циничных, обидных и безосновательных обвинений, которые звучат из уст премьер-министра Украины. Ни одно из этих обвинений не подтверждается реальными фактами", - подчеркнул он.

Подобные обвинения сказываются на стабильности банковской системы, поскольку обостряют негативные ожидания в обществе и провоцируют новые волны оттока депозитов из банков, - сказал А.Шаповалов.

Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании рассматривает ситуацию в Национальном банке.

От НБУ перед парламентом отчитывается А.Шаповалов, поскольку Владимир Стельмах находится в отпуске.

Финансово-экономический кризис в Украине разгорелся в октябре, тогда многие украинские банки заявили, что находятся в тяжелом финансовом состоянии, из банков пошел отток депозитов.

Ни одни банк в Украине на сегодня не обанкротился, несмотря на финансово-экономический кризис в стране, сообщил первый заместитель Национального банка Украины (НБУ) Анатолий Шаповалов в ходе своего отчета перед парламентом в понедельник.

"По состоянию на сегодня в Украине не обанкротился ни один банк, тогда как даже в экономически развитых странах этого избежать не удалось", - заявил А.Шаповалов.

Он также напомнил, что в стране проводится независимый аудит банков для того, чтобы оценить состояние банков и их перспективы, при необходимости предоставить помощь со стороны государства. А.Шаповалов сообщил, что на сегодня проведен аудит уже в 17 банках, которые составляют основу банковского рынка страны. По его словам, только некоторым из них может понадобиться поддержка государства.

Национальный банк Украины отрицает обвинения в преференциальном отношении к отдельным банкам при рефинансировании. «Национальный банк полностью отрицает обвинения в преференциальном отношении к отдельным банкам при предоставлении кредитов рефинансирования. Начиная с октября кредиты рефинансирования получили 135 банков. По состоянию на 21 января 2009 года 97 банков имели задолженность по кредитам рефинансирования 60,5 млрд. грн., из них 38% приходится на государственные банки, хотя их доля в общих активах банков составляет 1,5%. На них приходится всего 2% общего оттока средств из банков в период кризиса», - отметил А.ШАПОВАЛОВ.

Что касается банка «Надра», то, по его словам, весь объем рефинансирования банк использовал на выполнение обязательств перед вкладчиками. А размер рефинансирования обусловлен значительными объемами вкладов населения в банке.

«Банк «Надра» занимает 4,3% вкладов банковской системы Украины, это системный банк и на сегодня в этом банке 10 млрд. грн. вкладов населения», - отметил ШАПОВАЛОВ.

«Заняв позу прокурора в вопросе оценки проведения Национальным банком рефинансировании банков, правительство, в тоже время, со своей стороны не сделало ничего для того, чтобы обеспечить стабильность банковской системы. И это в то время как во всем цивилизованном мире именно правительства являлись главными разработчиками программ по спасению банков», - сказал и. о. главы НБУ.

НБУ призвал Кабмин взять ответственность за банка «Надра». Об этом говорится в обращении НБУ к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины неоднократно публично высказывала обвинения в адрес банка "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. Кроме этого, по словам премьера, Нацбанк Украины 20 января 2009 года принял решение о незаконном выделении рефинансирования банку «Надра» в размере 3 млрд. гривен.

22 января Окружной административный суд Киева по иску правительства запретил Национальному банку Украины перечислять рефинансирование в сумме 3 млрд. гривень банку «Надра».

«Кабинет министров Украины, инициируя иск в Окружной административный суд города Киева, и на основе принятого им решения от 22 января, практически лишил Национальный банк Украины возможности выполнять функцию по защите интересов кредиторов и вкладчиков банков. В связи с этим, всю ответственность за последующие негативные последствия этого решения Кабинет министров Украины должен взять на себя», - говорится в обращении Нацбанка.

Напомним, сотрудники банка “Надра” планируют 27 января на два часа приостановить работу и выйти на улицу в знак протеста против произвола политиков. Об этом говорится в открытом письме сотрудников банка “Надра” к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, размещенном на официальном веб-сайте банка.

МВФ снова снизил прогноз роста мировой экономики на 1-1,5%. Международный валютный фонд снова понизит прогноз экономического роста в 2009 году в результате продолжающегося ухудшения экономической среды, сказал в воскресенье заместитель директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Аксель Бертух-Самуэлс, сообщает Рейтер.

Прогноз роста мирового ВВП будет снижен на 1,0-1,5%, сказал Бертух-Самуэлс.

"Он будет изменен на 1-1,5% в 2009 году, это много", - сказал он в кулуарах конференции в ОАЭ.

"Перспективы мировой экономики ухудшились в последние месяцы, доверие потребителей и бизнесменов упало до наихудшего уровня за несколько десятилетий, активность также резко снизилась".

По его словам, 2009 год для мировой экономики будет крайне сложным.

В ноябре МВФ резко понизил прогноз роста мировой экономики в 2009 году до 2,2% с 3%, прогнозировавшихся МВФ в октябре.

По словам Бертуха-Самуэлса, МВФ должен объявить о новом прогнозе в среду. Он также отметил, что были изменены в сторону понижения прогнозы экономического роста Китая и Индии.

В парламенте сегодня зарегистрирован проект постановления Верховной Рады об ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за ситуацию в финансово-кредитной сфере Украины, подготовленный народным депутатом Украины (фракция БЮТ) Святославом ОЛИЙНЫКОМ.

В Секретариате Президента считают «неадекватным нынешней ситуации» проект постановления об ответственности В.ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он, в частности, отметил, что существующая в настоящее время процедура ответственности главы государства достаточно затяжная, длительная, поэтому подобные инициативы народных депутатов, по мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, делаются для «политических торгов».

«Мы понимаем, для чего инициируются такие проекты постановлений, но, к сожалению, мы их можем характеризовать разве что как неадекватные нынешней ситуации», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его убеждению, правительство просто пытается найти «виновных в существующих проблемах» в лице Президента.

Однако, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, анализ работы Президента в течение последнего времени свидетельствует о том, что глава государства предвидел кризисную ситуацию в государстве и всячески пытался ее предотвратить.

Поэтому, убежден заместитель главы СП, правительственной коалиции теперь «нужно работать над изменениями в законодательство, а не заниматься политическим пиаром».

Постановление об ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за ситуацию в финансово-кредитной сфере в случае принятия его Верховной Радой может стать основанием для начала процедуры импичмента главы государства. Об этом сказал в комментарии УНИАН народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК, который зарегистрировал в ВР соответствующий проект постановления об ответственности Президента за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины.

Как подчеркнул С.ОЛИЙНЫК, в документе предусматривается возложить на главу государства личную ответственность за ситуацию, поскольку Президент Украины «дважды проигнорировал требования ВР об отстранении от выполнения полномочий председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА».

Депутат отметил, что в проекте постановления предусматривается возложить ответственность на Президента Украины в первую очередь за резкое обесценивание денежной единицы Украины, «многочисленные спекуляции на валютном и ипотечном рынках, невыполнение коммерческими банками своих обязательств перед вкладчиками, существенные злоупотребления в процессе рефинансирования коммерческих банков, полное отсутствие контроля за деятельностью коммерческих банков, что привело к значительному ухудшению благосостояния граждан Украины».

Между тем С.ОЛИЙНЫК признал, что на сегодня это сугубо политический документ, но не исключил, что в будущем он может стать основанием для начала процедуры импичмента Президента Украины.

Национальный банк Украины и правительство в течение 2008 года проводили «абсолютно ошибочную политику». Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов) сегодня на заседании парламента .

Он подчеркнул, что «у них (речь идет о НБУ и правительстве – УНИАН) был медовый месяц, когда они вместе, борясь с инфляцией, ревальвировали гривню».

По словам Н.АЗАРОВА, еще летом было видно, что ипотечное строительство практически прекратилось, объемы строительных работ сократились тогда, когда «не маячили абсолютно никакие кризисы на нашем горизонте».

По его убеждению, «нужно было менять политику НБУ и правительства».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «правительство держало деньги на казначейском счете, а НБУ ограничивал кредитование украинской экономики, что привело к коллапсу экономики».

По его словам, в ситуации, когда начались проблемы с «Проминвстебанком», нужно было выработать правительству и НБУ совместную программу по оздоровлению банковской системы.

В то же время, как подчеркнул Н.АЗАРОВ, «когда наступило время отвечать, правительство и НБУ обмениваются взаимными обвинениями, вместо того, чтобы наметить антикризисную программу».

Он заявил, что в нынешней ситуации нельзя сводить рассмотрение вопроса о ситуации в стране и в частности, с украинской валютой, до "уровня базарных обвинений». «Грош нам цена в этой ситуации», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он считает, что «НБУ хотят сделать крайним в проведении бездарной политики, включить печатный станок, чтобы обеспечить абсолютно нереальный бюджет страны».

Для сохранения в 2009 году объемов строительства на уровне 2008 года необходимо 33 млрд. грн. Об этом премьер-министр Юлия Тимошенко заявила сегодня во время совещания с представителями областных госадминистраций по вопросам минимизации последствий кризиса в строительной отрасли.

«Для того, чтобы нам выйти хотя бы на объем прошлого года производства в строительной отрасли, чтобы из разных источников, которые можно задействовать, до 33 млрд. грн. необходимо финансовых ресурсов привлечь в отрасль строительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр получила Министерству региональной политики и строительства совместно с главами областных госадминистраций и мэрами городов провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, чтобы подготовить специальные планы для завершения работ. При этом Ю.ТИМОШЕНКО назвала возможные источники привлечения средств для завершения строительства начатых объектов. Прежде всего, по ее словам, основным резервом является механизм рефинансирования Национальным банком коммерческих банков, обслуживающих строительные компании.

«Объем рефинансирования может составлять от 40 до 70 млрд. грн. по году, который может быть разумно использован, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он был использован так, как это произошло в 2008 году», - подчеркнула она.

Глава правительства также отметила, что в соответствии с законом о государственном бюджете, правительство получило возможность утверждать порядок рефинансирования совместным постановлением с Национальным банком.

Кроме того, по ее словам, в бюджете на 2009 год предусмотрены средства в размере 37 млрд. грн., на которые правительство может предоставить государственные гарантии банкам для привлечения иностранных кредитов.

Аактивизация механизма ипотечного кредитования позволит завершить строительство жилья. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с представителями областных госадминистраций по вопросам минимизации последствий кризиса в строительной отрасли.

«Необходимо, чтобы мы отказались от операции, которая была проведена пять месяцев назад, когда Государственное ипотечное учреждение отдало в банк «Надра» 760 млн. под 9% годовых», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, таким образом, эти средства изъяты из оборота строительных компаний.

«Мы будем все делать для того, чтобы такие операции были возвращены назад. Если они будут возвращены, то мы будем иметь 1 млрд. 760 млн. для ипотечного кредитования», - добавила она.

Глава правительства отметила, что в настоящее время Государственное ипотечное учреждение располагает финансовыми ресурсами в объеме 1 млрд. грн. «Никаких офисов, никакого элитного жилья за счет ипотечного кредитования достраиваться не будет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Совет национальной безопасности и обороны может 30 января провести заседание по газовым договоренностям с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, во время заседания могут быть проанализированы последствия газовых договоренностей для экономики Украины и крупных промышленных предприятий.

В частности, предусматривается, что члены СНБО «обсудят шаги, которые могли бы действенно поддержать металлургическую и химическую отрасли, которые оказались в угрожающем положении в результате экономического и энергетического кризиса», - сказала она.

Невыгодные газовые контракты с Россией могут быть пересмотрены. Об этом народный депутат, экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявил 25 января в эфире аналитической программы «Евгений Киселев. Наверху» на телеканале TBi.

«Не бывает вечных договоренностей», - сказал А.ЯЦЕНЮК по этому поводу и добавил, что и российской, и украинской сторонам нужно быть готовыми снова сесть за стол переговоров.

«Можно проиграть битву, чтобы выиграть войну, но нельзя проиграть войну, даже не ввязываясь в битву», - так охарактеризовал московские газовые договоренности премьера Юлии ТИМОШЕНКО экс-спикер.

«Мы получили в результате высочайшую базовую цену…Мы получили контракт на десять лет, который практически невозможно поменять. Мы получили непрогнозируемую ситуацию по окончательной цене, потому что в той формуле, в которой подписан контракт, там нет никаких энергетических продуктов, на которые влияет Украина», - обратил внимание А.ЯЦЕНЮК.

«Этот контракт очень тяжелый. Этот контракт, фактически, сегодня лишает какой-либо целесообразности для России проводить переговоры о приватизации газотранспортной системы (Украины). Если дела будут двигаться так дальше, то объем тех долговых обязательств, которые будут у НАКа перед российским «Газпромом»… будет таков, что я не исключаю, что это одна из моделей, как российский «Газпром» может получить контроль над украинской системой газотранспортной», - отметил политик.

Касаясь устранения с украинского газового рынка «РосУкрЭнерго», А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «Эта компания принадлежит на 50% «Газпрому», после этих переговоров зашла компания, которая на 100% принадлежит российскому «Газпрому». Т.е. какова цель была у «Газпрома»? Убрать посредника, в котором он владеет только половиной и засунуть посредника, который владеет 100%. Абсолютно нормальный, понятный, четкий бизнес-интерес».

В Бонне сегодня начинает работу новое Международное агентство по возобновляемым источникам энергии IRENA, сообщает Немецкая волна. Цель новой организации - содействие развитию альтернативной энергетике.

Двухдневная учредительная конференция Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA начинается в понедельник, 26 января, в Бонне. По словам министра окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), учреждение такой организации продиктовано необходимостью "нейтральных консультаций" представителей различных государств по вопросам альтернативного производства энергии.

Как пояснил в интервью радиостанции RBB министр, IRENA может содействовать, например, североафриканским странам в перспективных разработках в области солнечной и ветроэнергетики. При этом речь идет не только о технологической составляющей, но и о перспективах сбыта энергии, в том числе в Европу.

По словам министра, на которые ссылается информационное агентство dpa, в задачи агентства не входит проведение вспомогательных маркетинговых операций для немецких предприятий. "Речь идет об оказании помощи не предприятиям, а государствам", - подчеркнул Габриэль.

На открытии агентства в Бонне ожидаются представители более 100 государств. По информации dpa, о своем согласии участвовать в работе IRENA заявили правительства более 50 стран.