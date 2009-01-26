Украинский ИТ-рынок в 2008 году вырос незначительно

Согласно предварительным данным исследовательской компании IDC (США), емкость украинского ИТ-рынка (рынка информационных технологий) в 2008 году выросла, по сравнению с 2007 годом, всего на 5% и составила 3,7 млрд. долл.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе IDC.

«Охвативший страну финансовый и экономический кризис привел к существенному сокращению расходов на ИТ как в потребительском, так и в корпоративном сегментах», - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов IDC, значительный рост какой-либо из отраслей в 2009 году «маловероятен, а многие из них будут переживать спад». «Будет происходить повсеместное сокращение капиталовложений и минимизация ИТ-затрат. В результате, отечественный рынок информационных технологий может уменьшиться более чем на 30%, фактически до уровня 2006 года», - считают в IDC.

Как отметил глава представительства IDC в странах СНГ Роберт ФАРИШ, благодаря тому, что рынок стремительно рос, у большинства предприятий не было необходимости всерьез беспокоиться об эффективности затрат на ИТ.

Однако в нынешних экономических условиях, считает он, «пришло время задуматься об экономии», которую дает более эффективное использование ИТ систем и ИТ персонала. В то же время, по мнению Р.ФАРИША, прежде чем принимать поспешные решения о снижении расходов, «IDC рекомендует тщательно проанализировать процессы, функционирование которых поддерживается ИТ», ведь существенной экономии можно добиться благодаря более эффективному использованию ИТ-систем и специалистов.