Постановление ВР об ответственности Президента станет основанием для импичмента

Постановление об ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за ситуацию в финансово-кредитной сфере в случае принятия его Верховной Радой может стать основанием для начала процедуры импичмента главы государства.

Об этом сказал в комментарии УНИАН народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК, который зарегистрировал в ВР соответствующий проект постановления об ответственности Президента за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины.

Как подчеркнул С.ОЛИЙНЫК, в документе предусматривается возложить на главу государства личную ответственность за ситуацию, поскольку Президент Украины «дважды проигнорировал требования ВР об отстранении от выполнения полномочий председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА».

Депутат отметил, что в проекте постановления предусматривается возложить ответственность на Президента Украины в первую очередь за резкое обесценивание денежной единицы Украины, «многочисленные спекуляции на валютном и ипотечном рынках, невыполнение коммерческими банками своих обязательств перед вкладчиками, существенные злоупотребления в процессе рефинансирования коммерческих банков, полное отсутствие контроля за деятельностью коммерческих банков, что привело к значительному ухудшению благосостояния граждан Украины».

Между тем С.ОЛИЙНЫК признал, что на сегодня это сугубо политический документ, но не исключил, что в будущем он может стать основанием для начала процедуры импичмента Президента Украины.