МИД договорится с 9 странами о трудоустройстве украинцев

Министерство иностранных дел Украины в 2009 году планирует подписать с 9 странами соглашения о трудоустройстве, социальной защите и пенсионном обеспечении граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сегодня на пресс-конференции, представляя приоритеты внешней политики Украины на 2009 год.

В частности, по его словам, планируется заключить такие соглашения с Грузией, Эстонией, Испанией, Италией, Португалией, Румынией, Словакией, Венгрией и ФРГ.

«Мы хотим четко зафиксировать в этих соглашениях права и обязанности, которые касаются защиты наших граждан. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что государство на их стороне и будет делать все для того, чтобы и в странах пребывания к ним относились соответствующим образом, чтобы их интересы были защищены», - сказал министр.